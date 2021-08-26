Fenerbahçe'de Zanka, Royal Antwerp'e transfer oluyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Danimarkalı stoper Zanka'nın yeni takımı belli oluyor.

FREY'İN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR

Voetbalbelgie'nin haberine göre 31 yaşındaki stoper için Royal Antwerp devreye girdi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Belçika ekibi, transfer için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Antwerp'te sarı-lacivertlilerin eski forveti Michael Frey de forma giyiyor.

2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Zanka, sarı-lacivertlilerde bekleneni verememiş ve önce Fortuna Düsseldorf'a ardından da Kopenhag'a kiralanmıştı.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıkan Zanka, 2 gol kaydetti.

(AKŞAM)