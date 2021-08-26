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Fenerbahçe'de Zanka, Royal Antwerp'e transfer oluyor

26.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda kadroda düşünmediği ve lisansını çıkarmadığı Zanka, Royal Antwerp'e transfer oluyor. Michael Frey'in de formasını giydiği Belçika ekibi, Sarı-lacivertlilere resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon planlamasında yer almayan Danimarkalı stoper Zanka'nın yeni takımı belli oluyor.

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FREY'İN TAKIM ARKADAŞI OLUYOR

Voetbalbelgie'nin haberine göre 31 yaşındaki stoper için Royal Antwerp devreye girdi. Defans hattını güçlendirmek isteyen Belçika ekibi, transfer için Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. Antwerp'te sarı-lacivertlilerin eski forveti Michael Frey de forma giyiyor.

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2 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Huddersfield'tan 2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Zanka, sarı-lacivertlilerde bekleneni verememiş ve önce Fortuna Düsseldorf'a ardından da Kopenhag'a kiralanmıştı.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 18 maça çıkan Zanka, 2 gol kaydetti.

(AKŞAM)

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BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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