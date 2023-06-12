SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması, transfer için masaya oturuluyor! "Talipleri var"

Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması, transfer için masaya oturuluyor! "Talipleri var"

12.06.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, katıldığı bir programda Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair açıklamalarda bulunurken geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Arda Güler'in geleceğine dair de konuştu. İşte Baki'nin o sözleri...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götürürken taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Yeni sezon hazırlıklarına oldukça hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler yeni Ryan Kent transferini açıklarken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki kulübün son durumuna dair Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu.

Takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Arda Güler için de konuşan Baki'nin sözleri gündeme dikkat çekti.

İŞTE SELAHATTİN BAKİ'NİN O SÖZLERİ...

"TALİPLERİ VAR"

"TALİPLERİ VAR"

"Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli Takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var"

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR"

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR"

"Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir."

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPILIYOR"

"FENERBAHÇE'YE OPERASYON YAPILIYOR"

"Özellikle Adana Demirspor deplasmanında başlayan enteresan direnişlerle karşılaştık. 48 yaşındayım 40 seneyi aşkın zamandır Türk futbolunda hem taraftar hem de yönetici olarak bir çok operasyon gördüm. Ancak Adana Demirspor maçının ardından arka arkaya oynadığımız 3-4 deplasmanı izlediğinizde her şeyi en net şekilde görebilirsiniz. Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sene de oynadığımız Gençlerbirliği maçını da futbolseverler oturup bir daha izleyebilir, nelerin yapıldığını görebilir. Şampiyonluk yolunda operasyonlara maruz kalıyoruz maalesef. Özellikle de VAR’a rağmen hatalar yapılıyor olması fazlasıyla düşündürücüdür."

"ÖZÜR DİLERİZ"

"ÖZÜR DİLERİZ"

"Aldığımız puan ve attığımız gollere bakıldığında bunlar lig şampiyonluğu için yeterliydi, olmaması bizi üzdü. Oysa Avrupa takvimi dolayısıyla herkesten önce başlamıştık hazırlıklara ve herkesten öndeydik ama 1.5 aylık Dünya Kupası arasında diğer takımlar güç ve kondisyon açısından bizi yakaladı. Şikayetlere rağmen öz eleştiri de yapabilmeliyiz derbi kazanamadık; taraftarımızdan özür dileriz. Maalesef altın tepsi de sunulan fırsatları teptik bunları masaya yatırmalıyız, ivedilikle hatalardan dersleri çıkarmalıyız."

"SÜPER KUPAYI KAZANACAĞIZ"

"SÜPER KUPAYI KAZANACAĞIZ"

"9 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası ile şanssızlığımızı kırdığımızı ve başarı kapısını açtığımızı düşünüyorum. Bir kupa diğer kupayı tetikler, bu anlamda Süper Kupa'da Galatasaray’ı yenerek kupayı kaldırıp sezonu noktalayacağız. Artık sıkıntılı dönem bitmiştir. Negatiflikler kırılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Selahattin Baki Arda Güler son dakika Süper Lig fenerbahçe ziraat türkiye kupası final türkiye kupası final süper li başakşehi kulübün

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

'Adaylığı istiyorum' dedi, Erdoğan talimat verdi

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri!

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi!

Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi!

Yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor!

Yıllar önce bıraktığı koltuğu devralmaya geliyor!

"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!

"Arabistan'dan gelen teklifi kabul etti" Icardi'nin menajerinden açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.