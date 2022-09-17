SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Fenerbahçe'den Augsburg'a gönderildi, Almanya'yı salladı! Mergim Berisha, Bayern Münih'i tek başına devirdi...

Fenerbahçe'den Augsburg'a gönderildi, Almanya'yı salladı! Mergim Berisha, Bayern Münih'i tek başına devirdi...

17.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg ile Bayern Münih, WWK Arena'da karşı karşıya geldi. Müsabaka; Augsburg'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha kaydetti. Berisha, Bundesliga'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.

Mergim Berisha

Mergim Berisha

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Augsburg
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Augsburg, Bayern Münih'i konuk etti. WWK Arena'da oynanan müsabaka, Augsburg'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Mergim Berisha kaydetti.

FENERBAHÇE'DE İSTENMEDİ, ALMANYA'YA ISINDI

Fc3YCzYWAAA8AAd

Sezon başında Fenerbahçe'de hücum hattına yapılan takviyelerin ardından düşünülmeyen oyuncular arasında bulunan ve Augsburg'a kiralanan santrfor oyuncusu Mergim Berisha'nın karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Berisha, Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu. 24 yaşındaki futbolcu, ilk asistini ise geçtiğimiz hafta oynanan Werder Bremen maçında yapmıştı.

Fc3V-RBWIAAjnxQ

BAYERN BİR TÜRLÜ TOPARLANAMIYOR

Fc3OvsSXkAIVgMV

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Augsburg, puanını 9'a yükseltti ve 11. sırada yer aldı. Lige 3'te 3'le başlayan ancak üst üste 4 haftadır galibiyet alamayan Bayern Münih ise 12 puanla 4. sırada yer buldu.

Augsburg, gelecek hafta Shcalke deplasmanına gidecek. Bayern Münih ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Bayern München Mergim Berisha augsburg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

TOKİ sosyal konut başvurularında değişiklik

Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Arda Güler'den büyük tepki! Kuntz, Jesus'tan referans istedi

Çanlar çalıyor! Maç bitmeden stadı terk etti...

Çanlar çalıyor! Maç bitmeden stadı terk etti...

Böylesine az rastlanır! Tarihi skor: 34-0!

Böylesine az rastlanır! Tarihi skor: 34-0!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

Bir de suya para vermeyin! Bu ülkelerde musluk suyu içiliyor

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.