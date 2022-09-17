Fenerbahçe'den Augsburg'a gönderildi, Almanya'yı salladı! Mergim Berisha, Bayern Münih'i tek başına devirdi...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta mücadelesinde Augsburg, Bayern Münih'i konuk etti. WWK Arena'da oynanan müsabaka, Augsburg'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Mergim Berisha kaydetti.

FENERBAHÇE'DE İSTENMEDİ, ALMANYA'YA ISINDI

Sezon başında Fenerbahçe'de hücum hattına yapılan takviyelerin ardından düşünülmeyen oyuncular arasında bulunan ve Augsburg'a kiralanan santrfor oyuncusu Mergim Berisha'nın karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Berisha, Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu. 24 yaşındaki futbolcu, ilk asistini ise geçtiğimiz hafta oynanan Werder Bremen maçında yapmıştı.

BAYERN BİR TÜRLÜ TOPARLANAMIYOR

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Augsburg, puanını 9'a yükseltti ve 11. sırada yer aldı. Lige 3'te 3'le başlayan ancak üst üste 4 haftadır galibiyet alamayan Bayern Münih ise 12 puanla 4. sırada yer buldu.

Augsburg, gelecek hafta Shcalke deplasmanına gidecek. Bayern Münih ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.