Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı, İstanbul'a geliyor... Sarı-Lacivertliler'in solu Oosterwolde'ye emanet!

Süper Lig'de yoluna 41 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, son oynadığı Gaziantep FK ve Ümraniyespor maçlarında aldığı galibiyetlerle moral bulurken, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.
12 Ocak'ta başlayan transfer döneminde ilk hamlesini Samet Akaydın transferi ile yapan Sarı-Lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda sol bek mevkine öncelik vermiş durumda.
Arayışlarını bu yönde sürdüren yönetim, Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde ile ilgilendiği bilinirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Fenerbahçe'nin bu transferde mutlu sona ulaştığını Fenerbahçe ve Parma'nın 7 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı sol bek Oosterwolde'nin sağlık kontrolleri için Türkiye'ye geleceği de belirtildi.
Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti. 2021-22 sezonunda Parma'ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 Milyon Avro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu. Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol kaydetti.