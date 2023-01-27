Fenerbahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı, İstanbul'a geliyor... Sarı-Lacivertliler'in solu Oosterwolde'ye emanet!

Arayışlarını bu yönde sürdüren yönetim, Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde ile ilgilendiği bilinirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Fenerbahçe'nin bu transferde mutlu sona ulaştığını Fenerbahçe ve Parma'nın 7 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.