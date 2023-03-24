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Fenerbahçe'den kaçarak gitmişti, şimdi bin pişman! Menajerini gönderdi 'Beni geri alın'

24.03.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak Almanya'nın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, burada umduğunu bulamazken, Stuttgart'tan Magdeburg'a kiralanmıştı. Yeni takımında formayı unutan genç oyuncunun Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği öğrenilirken, menajerler tarafından Sarı-Lacivertliler'e önerildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sezon sonu şampiyonluk hasretini dindirmek isterken ara transfer dönemini Oosterwolde, Emre Demir ve Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

Sarı-Lacivertliler için transferde iddiaların ardı arkası kesilmezken, 2021 yazında takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Ömer Faruk Beyaz için çok konuşulacak hamleler yaşanıyor. Yönetimin takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı ancak forma şansı bulamadığını öne sürerek sansasyonel bir şekilde Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Beyaz, Bundesliga'da büyük hayal kırıklığı yaşarken, sezon başı Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralanmış ancak yeni takımında da büyük bir şok yaşayan genç oyuncu kadro dışı kalmıştı.

DİBİ GÖRDÜ

DİBİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile sadece 5 maça çıkabilen 19 yaşındaki oyuncu, o mücadelelerde de çok az süre alabilmişti. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için sitem eden ve Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Almanya'da umduğunu bulamazken, ne Stuttgart ne de Magdeburg da beğenilmedi ve dibi gördü.

ARGA GÜLER'DEN ÖNCE GÖZBEBEĞİYDİ 

ARGA GÜLER'DEN ÖNCE GÖZBEBEĞİYDİ 

Fenerbahçe'de büyük umutlarla altyapıdan A Takım'a alınan Ömer Faruk Beyaz, çıktığı ilk maçlarda oyun tarzıyla taraftarların çok heyecanlandığı bir futbolcu olmayı başarmıştı. Sarı-lacivertlilerin tarihinin en genç kaptanı olma unvanını da elinde bulunduran 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma çabalarına rağmen teklifi beğenmemiş ve Stuttgart ile sözleşme imzalamıştı.

MENAJERLER DEVREYE GİRDİ 

MENAJERLER DEVREYE GİRDİ 

Tüm bunlar yaşanırken, Fenerbahçe'den ayrıldığına bin pişman olan Ömer Faruk Beyaz, Sarı-Lacivertliler'e dönmek için her yolu deniyor. 19 yaşındaki oyuncu menajerler vasıtasıyla eski takımına tekrar önerilirken, yönetimin bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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