Fenerbahçe'den kaçarak gitmişti, şimdi bin pişman! Menajerini gönderdi 'Beni geri alın'

DİBİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile sadece 5 maça çıkabilen 19 yaşındaki oyuncu, o mücadelelerde de çok az süre alabilmişti. Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için sitem eden ve Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu Almanya'da umduğunu bulamazken, ne Stuttgart ne de Magdeburg da beğenilmedi ve dibi gördü.