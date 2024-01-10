Fenerbahçe'den Yunanistan'a gidiyor! Samet Akaydın transferinde iş imzaya kaldı, Fenerbahçe taraftarı Fatih Terim'e övgüler yağdırdı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, Leonardo Bonucci transferiyle Sarı-Lacivertli taraftarları adeta mest etmişti. Bonucci'nin gelişinin ardından Samet Akaydın ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varırken, Panathinaikos Sportif Direktörü Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul’a geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

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