SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Yunanistan'a gidiyor! Samet Akaydın transferinde iş imzaya kaldı, Fenerbahçe taraftarı Fatih Terim'e övgüler yağdırdı

Fenerbahçe'den Yunanistan'a gidiyor! Samet Akaydın transferinde iş imzaya kaldı, Fenerbahçe taraftarı Fatih Terim'e övgüler yağdırdı

10.01.2024 17:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayların Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazanırken Bonucci transferiyle taraftarlar oldukça heyecanlanmıştı. Sarı-Lacivertliler'de takımdan ayrılacak isimler de netleşirken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, Leonardo Bonucci transferiyle Sarı-Lacivertli taraftarları adeta mest etmişti. Bonucci'nin gelişinin ardından Samet Akaydın ile de yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

samet-akaydin-panathinaikos-yolunda-qlcp

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varırken, Panathinaikos Sportif Direktörü Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul’a geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR

fatih_terim-den_aciklamalar_49e8e_v

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

İŞTE O YORUMLAR...
Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Terim son dakika fenerbahçe galatasaray samet akaydın Süper Lig süper li
En Çok Okunan Haberler
Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de!

Leonardo Bonucci resmen Fenerbahçe'de!

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Selvi - Ali Koç kavgasına öyle bir yerden girdi ki! 'Badem bıyık...'

Son 10 gün! Araplar, Boey'i G.Saray'ın elinden kapıyor

Son 10 gün! Araplar, Boey'i G.Saray'ın elinden kapıyor

Murat Sancak'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Murat Sancak'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.