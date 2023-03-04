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Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? Icardi'nin sözleşmesinde o madde ortaya çıktı... Bunu kimse bilmiyordu!

04.03.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 31 Mayıs'a kadar Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin, yaşanan afet nedeniyle liglerin sarkması sonrası son hafta oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Bu soru yanıt bulurken, Icardi'nin sözleşmesinde o madde ortaya çıktı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası tüm spor müsabakalarını etkilenirken, Süper Lig maçları dahil tüm ligler için erteleme kararı alınmıştı. Verilen aranın ardından lig maçları mart ayının başında başlarken, ligin haziran ayına sarkmasıyla beraber ligin bitiş süresi uzarken, sözleşmesi yaz aylarının başında bitecek olan futbolcular için bir belirsizlik ortaya çıkmıştı.

TARAFTARLARI KORKU SARDI

TARAFTARLARI KORKU SARDI

Bu durumdan etkilenen kulüplerin başında Galatasaray gelirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi başta olmak üzere, Arjantinli ile birlikte 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta biteceği için taraftarları korku sarmış durumda.

SON MAÇTA RAKİP FENERBAHÇE 

SON MAÇTA RAKİP FENERBAHÇE 

Öte yandan Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak olması endişeleri daha da arttırmıştı.

ONYEKURU ÖRNEĞİ 

ONYEKURU ÖRNEĞİ 

2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglere ara verilmiş ve takvim uzatılmıştı. O dönem Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Fransız ekibi tarafından geri çağrılmış ve kalan maçlarda oynamamıştı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDE HERKESİ RAHATLATTI 

SÖZLEŞMESİNDEKİ O MADDE HERKESİ RAHATLATTI 

Fanatik'in haberine göre; Deprem felaketi nedeniyle liglere 1 aylık ara verildiği için liglerin bitişi uzayabilir. Cimbom'da kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Sarı-Kırmızılıların, Paris Saint-Germain'le (PSG) yaptığı anlaşmada Arjantinli yıldızın sezonu tamamladıktan sonra kulübüne döneceği maddesi yer alıyor.

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