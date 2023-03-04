Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? Icardi'nin sözleşmesinde o madde ortaya çıktı... Bunu kimse bilmiyordu!

SON MAÇTA RAKİP FENERBAHÇE

Öte yandan Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak olması endişeleri daha da arttırmıştı.