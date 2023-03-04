Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı? Icardi'nin sözleşmesinde o madde ortaya çıktı... Bunu kimse bilmiyordu!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası tüm spor müsabakalarını etkilenirken, Süper Lig maçları dahil tüm ligler için erteleme kararı alınmıştı. Verilen aranın ardından lig maçları mart ayının başında başlarken, ligin haziran ayına sarkmasıyla beraber ligin bitiş süresi uzarken, sözleşmesi yaz aylarının başında bitecek olan futbolcular için bir belirsizlik ortaya çıkmıştı.
Bu durumdan etkilenen kulüplerin başında Galatasaray gelirken, Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi başta olmak üzere, Arjantinli ile birlikte 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta biteceği için taraftarları korku sarmış durumda.
Öte yandan Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak olması endişeleri daha da arttırmıştı.
2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglere ara verilmiş ve takvim uzatılmıştı. O dönem Galatasaray'ın Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Fransız ekibi tarafından geri çağrılmış ve kalan maçlarda oynamamıştı.
Fanatik'in haberine göre; Deprem felaketi nedeniyle liglere 1 aylık ara verildiği için liglerin bitişi uzayabilir. Cimbom'da kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Sarı-Kırmızılıların, Paris Saint-Germain'le (PSG) yaptığı anlaşmada Arjantinli yıldızın sezonu tamamladıktan sonra kulübüne döneceği maddesi yer alıyor.