Fenerbahçe ezdi, geçti! Ne Barça, Ne Dortmund... Taraftar çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetlerle ülke puanına büyük katkıda bulunan Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yol katetti. Sarı-Lacivertliler, 2. ön eleme turundan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elense de UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı garantilemiş durumda.
Avrupa arenasında şu ana kadar çıktığı 10 karşılaşmada yalnızca 1 kez yenilen temsilcimiz, 6 galibiyet 3 de beraberlik almayı başardı. Bu performansının ardından Sarı-Lacivertliler ülke puanına yaptığı katkının yanında Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yükselişe imza attı.
Sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sırada başlayan Jorge Jesus'un ekibi, sergilediği performansla 70. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe, 14.500 olan puanını da 22.000'e çıkardı.
Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 10 maça çıkarken, bu maçlardan sadece birini kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonucunda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, kalan 9 maçta ise 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Slovacko 1-1 Fenerbahçe
UEFA Avrupa Ligi play-off
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-1 Austria Wien
UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
Rennes 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca
AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da en çok puan toplayan takımlar arasında 12. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler topladığı puanlarla Barcelona, Milan, Atletico Madrid gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı.
51 | Galatasaray: 31.500
58 | Başakşehir: 27.000
70 | Fenerbahçe: 22.000
103 | Beşiktaş: 14.000
112 | Sivasspor: 11.500
143 | Trabzonspor: 9.500
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