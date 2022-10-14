Fenerbahçe ezdi, geçti! Ne Barça, Ne Dortmund... Taraftar çılgına döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetlerle ülke puanına büyük katkıda bulunan Fenerbahçe, Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yol katetti. Sarı-Lacivertliler, 2. ön eleme turundan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elense de UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmayı garantilemiş durumda.

10 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Avrupa arenasında şu ana kadar çıktığı 10 karşılaşmada yalnızca 1 kez yenilen temsilcimiz, 6 galibiyet 3 de beraberlik almayı başardı. Bu performansının ardından Sarı-Lacivertliler ülke puanına yaptığı katkının yanında Avrupa kulüpler sıralamasında da önemli bir yükselişe imza attı.

Sezona Avrupa kulüpler sıralamasında 14.500 puanla 107. sırada başlayan Jorge Jesus'un ekibi, sergilediği performansla 70. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe, 14.500 olan puanını da 22.000'e çıkardı.

Fenerbahçe, bu sezon ön elemeler dahil 10 maça çıkarken, bu maçlardan sadece birini kaybetti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e karşı iç sahada oynanan rövanş karşılaşmasında uzatmalar sonucunda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, kalan 9 maçta ise 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BU SEZON AVRUPA'DA ALDIĞI SONUÇLAR:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

Slovacko 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi play-off

Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması

Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

Rennes 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 AEK Larnaca

AEK Larnaca 1-2 Fenerbahçe

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI!

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da en çok puan toplayan takımlar arasında 12. sırada yer alıyor. Sarı-Lacivertliler topladığı puanlarla Barcelona, Milan, Atletico Madrid gibi dünya devlerini geride bırakmayı başardı.

TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA KULÜPLER SIRALAMASI

51 | Galatasaray: 31.500

58 | Başakşehir: 27.000

70 | Fenerbahçe: 22.000

103 | Beşiktaş: 14.000

112 | Sivasspor: 11.500

143 | Trabzonspor: 9.500