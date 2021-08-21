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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer haberleri! Fenerbahçe'ye bir Koreli daha!

21.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört ismi yakın markaja alan Fenerbahçe, Lyon’da top koşturan Fransız futbolcuyu Türkiye’ye getirecek. Rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’da da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da transfer sezonu kapanmadan kadrolara yıldız isimler dahil edilmeye çalışıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 ismi yakın markaja aldığını söyleyerek taraftarları heyecanlandırırken, transfer şampiyonu Beşiktaş ile toparlanmaya çalışan Galatasaray da boş durmuyor. İşte takımların görüştüğü isimler…

FENERBAHÇE, LYON’UN YILDIZINI MARKAJINA ALDI

Fanatik’in haberine göre, Helsinki karşısına sakatlıklar nedeniyle golcüsüz çıkan Fenerbahçe’de taraftar en çok bu bölgeye yapılacak takviyeyi merak ediyordu. Forvet için üç isim ön plana çıkıyor. Yönetim, Lyon’un yıldızı Mouss a Dembele için büyük çaba sarf ediyor. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıklar zorlu geçiyor. Diğer yandan Cedric Bakambu için yapılan girişimlerde artık Çin’den gelecek haber bekleniyor. Kongolu oyuncu eğer Beijing Guoan’dan bonservisini alabilirse, imza için hazır olacak.
Ayrıca Leipzig’li Hwang için de çalışmalar sürüyor. Vitor Pereira’nın transferdeki önceliklerinden biri sol kanat beki. Caner Erkin’in kadro dışı kalmasının ardından bu bölgede Ferdi Kadıoğlu oynadı. Ancak genç oyuncu, alışık olmadığı pozisyonda özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşadı. Helsinki karşısında bu bölgeye geçen Novak’ın sakatlanması sonrası çalışmalara hız verildi. Her konuda anlaşma sağlanan Sead Kolasinac’ın bir türlü Arsenal’dan bonservisini alamaması can sıkıyor. Yine de yönetim bu transferde sabırlı davranıp bedelsiz olarak işi bitirmeye kararlı.

BEŞİKTAŞ’TA KAAN AYHAN İMZA İÇİN HAZIR

BEŞİKTAŞ’TA KAAN AYHAN İMZA İÇİN HAZIR
Fotomaç’ın haberine göre Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. Serie A ekiplerinden Sassuolo formasını giyen Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi, büyük pazarlıklar sonrasında 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 1 sene kiralamak için Sassoulo ile el sıkıştı. İtalyan temsilcisiyle yapılacak olan kiralama sözleşmesine, 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da konulacak. Tarafların işi resmileştirmesinin hemen ardından Kaan'ın önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı ekibe katacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

GALATASARAY’A GELECEK İSMİ MENAJERİ DOĞRULADI

GALATASARAY’A GELECEK İSMİ MENAJERİ DOĞRULADI
Sarı-kırmızılı takımın gündeminde olduğu iddia edilen ön libero Pablo Galdames konusu gittikçe ciddiyet kazanırken, oyuncunun menajerinden de br açıklama geldi. Leo Rodriguez, İtalyan basınına verdiği demeçte 24 yaşındaki futbolcunun G.Saray'la ilişkisini doğruladı. Nicolo Schira, imzalı haberde, sarı-kırmızılıların Galdames için görüşmeleri başlattığı duyuruldu. tuttomercato sitesi de geçtiğimiz günlerde "Galdames için Türkiye olası bir destinasyon. Şu anda Udinese, Cagliari ve Genoa; Arjantin'deki kulübünden ayrılan Şilili futbolcu için görüşmeler yapıyor. Galdames, Türkiye'den aldığı teklifi değerlendirmek için süre istedi" haberini yapmıştı.
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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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