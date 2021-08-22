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Fenerbahçe için Tiago Esgaio iddiası

22.08.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Braga'dan Tiago Esgaio girdi. 26 yaşındaki bek için kiralama formülü kullanılacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Antwerp ve bir İskoç takımıyla birlikte 26 yaşındaki sağ bek Tiago Esgaio'yu istiyor. Portekizli oyuncu 1 Temmuz'da Braga ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak yeni kurallara göre oyuncu, 16 hafta içinde başka takıma bonservisiyle transfer olamıyor. Fakat futbolcunun kiralık olarak gitmesinde ise bir engel bulunmuyor.

PEREIRA FAKTÖRÜ

Braga, Manchester City'den 19 yaşındaki sağ bek Yan Couto'yu istiyor ve bu transferin bitmesi an meselesi olduğu için Portekiz ekibi 26 yaşındaki Esgaio'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Üç takım Esgaio için girişimlerini sürdürürken teknik direktör Vitor Pereira'nın ikili ilişkilerini kullanarak Fenerbahçe'yi transferde avantajlı konuma getirdiği de gelen bilgiler arasında. Couto, Braga'nın yolunu tutarsa, Esgaio da sarı-lacivertli formayı kiralık olarak giyebilir.

(AKŞAM)

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Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

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SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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