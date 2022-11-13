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Fenerbahçe için tüyler ürperden olay! Tuhaf benzerlikler taraftarın dikkatinden kaçmadı...

13.11.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Süper Lig'de yalnızca 2 kere mağlup olan Fenerbahçe'de ilginç bir benzerlik ortaya çıktı. Taraftarların tespit ettiği olay sonrasında büyük şaşkınlık yaşandı. Konyaspor ve Giresunspor'a boyun eğen sarı-lacivertli taraftarların yakaladığı bu detay sosyal medyada gündem oldu.

Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dünya Kupası öncesi Giresunspor engelini aşıp rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı hedefleyen Fenerbahçe'de Giresunspor maçından alınan yenilgi camiada mutsuzluğa neden oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçen fakat Joao Pedro'nun kırmızı kartı sonrası sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

TUHAF BENZERLİKLER

YEŞİL-BEYAZ TAKIMLARA KARŞI PUAN ALAMIYORLAR

YEŞİL-BEYAZ TAKIMLARA KARŞI PUAN ALAMIYORLAR

Bu sezon ligde hem Konyaspor'a hem de Giresunspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de bir benzerlik söz konusu. Yenildiği iki takımın da renkleri yeşil beyaz. Bu maçların tesadüfleri sadece renklerle de sınırlı kalmıyor...

İKİ MAÇI DA ARDA KARDEŞLER YÖNETTİ

İKİ MAÇI DA ARDA KARDEŞLER YÖNETTİ

Fenerbahçe'nin yeşil-beyazlı takımlara yenildiği iki maçı da hakem Arda Kardeşler yönetti. Bu benzerlikten sonra herkes bitti derken, tesadüfler hakemin aynı olmasıyla da bitmiyor...

FORVETLER İLK YARIDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

FORVETLER İLK YARIDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yeşil-beyazlı takımlara Arda Kardeşler'in yönetiminde kaybeden Fenerbahçe'de tuhaf bir benzerlik daha ortaya çıktı. İki maçta da Fenerbahçe'nin forvetleri ilk yarıda kırmızı kartla oyun dışına alındı. Konyaspor maçında Enner Valencia, Giresunspor maçında ise Joao Pedro kırmızı kart gördü. Ayrıca iki maçın VAR hakemi de Koray Gençler olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Kardeşler Konyaspor Giresunspor fenerbahçe tuhaf

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