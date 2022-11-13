Fenerbahçe için tüyler ürperden olay! Tuhaf benzerlikler taraftarın dikkatinden kaçmadı...

YEŞİL-BEYAZ TAKIMLARA KARŞI PUAN ALAMIYORLAR

Bu sezon ligde hem Konyaspor'a hem de Giresunspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de bir benzerlik söz konusu. Yenildiği iki takımın da renkleri yeşil beyaz. Bu maçların tesadüfleri sadece renklerle de sınırlı kalmıyor...