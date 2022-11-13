Fenerbahçe için tüyler ürperden olay! Tuhaf benzerlikler taraftarın dikkatinden kaçmadı...

Dünya Kupası öncesi Giresunspor engelini aşıp rakipleriyle arasındaki puan farkını korumayı hedefleyen Fenerbahçe'de Giresunspor maçından alınan yenilgi camiada mutsuzluğa neden oldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçen fakat Joao Pedro'nun kırmızı kartı sonrası sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.
Bu sezon ligde hem Konyaspor'a hem de Giresunspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de bir benzerlik söz konusu. Yenildiği iki takımın da renkleri yeşil beyaz. Bu maçların tesadüfleri sadece renklerle de sınırlı kalmıyor...
Fenerbahçe'nin yeşil-beyazlı takımlara yenildiği iki maçı da hakem Arda Kardeşler yönetti. Bu benzerlikten sonra herkes bitti derken, tesadüfler hakemin aynı olmasıyla da bitmiyor...
Yeşil-beyazlı takımlara Arda Kardeşler'in yönetiminde kaybeden Fenerbahçe'de tuhaf bir benzerlik daha ortaya çıktı. İki maçta da Fenerbahçe'nin forvetleri ilk yarıda kırmızı kartla oyun dışına alındı. Konyaspor maçında Enner Valencia, Giresunspor maçında ise Joao Pedro kırmızı kart gördü. Ayrıca iki maçın VAR hakemi de Koray Gençler olmuştu.