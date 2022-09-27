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Fenerbahçe ihya olacak! Arap kulübünden transfer teklifi "Hemen satın"

27.09.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Jorge Jesus ile kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de kadroya dahil edilmeyen ve takımdaki geleceği merak konusu olan Çek futbolcu Filip Novak için oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Filip Novak

Filip Novak

ÇEK Çekya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli ekip hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam ederken, alınan sonuçlar ve oynanan futbol taraftarın yüzünü güldürüyor.

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

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Transferde de destekçilerini memnun etmeyi başaran Fenerbahçe yönetimi alınan birçok isim sonrası bazı oyuncularına veda ederken, bazı isimlerin ise gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimlerden biri de 2020 yılında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılan ancak, lisansı çıkarılmayan isimlerden Çek oyuncu Filip Novak.

TALİH KUŞU!

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Jesus'un forma şansı verdiği isimlerden olan Novak'ın takımdan ayrılması beklenirken, tecrübeli oyuncu için flaş bir talip çıktı. Yağız Sabucuoğlu'nun haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Filip Novak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası taraftarlar da habere oldukça ilgi gösterirken, "Hemen satın" yorumunda bulundu.

KISA SÜREDE NETLEŞECEK!

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Fenerbahçe'ye, 2020 yazında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyerken, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

Filip Novak fotoğrafları...

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