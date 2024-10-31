Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci konusunda gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği milli futbolcu için Fenerbahçe hamle yaptı ve İrfan Can Kahveci'yi takımda tuttu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün konuşan İrfan Can'ın menajeri D'Avila, sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesi dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili konuşmuştu.
"Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok."
"Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var."
"Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik."
"Biz her zaman görüşmeye açığız." açıklamasında bulunmuştu.