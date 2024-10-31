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  4. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 08:01
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'nin henüz kontrat imzalamaması diğer takımların dikkatini çekmişti. Yıldız oyuncunun menajeri bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi ve oyuncunun durumunu sordu. Fenerbahçe ise karşı atağa geçerek işi bitirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci konusunda gelişmeler yaşandı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devreye girdiği milli futbolcu için Fenerbahçe hamle yaptı ve İrfan Can Kahveci'yi takımda tuttu. İşte detaylar...

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MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün konuşan İrfan Can'ın menajeri D'Avila, sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesi dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili konuşmuştu.

"HİÇBİR GELİŞME YOK"

"HİÇBİR GELİŞME YOK"

"Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok."

"OPSİYONLARIMIZ VAR"

"OPSİYONLARIMIZ VAR"

"Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var."

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"

"Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik."

"HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

"HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ"

"Biz her zaman görüşmeye açığız." açıklamasında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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