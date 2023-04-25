Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası çılgına dönmüştü! Portekiz Jorge Jesus'u konuşuyor

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray ile olan puan farkını kapatma fırsatını tepen Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.
Sarı-Lacivertliler'de 3-3 sonuçlanan İstanbulspor karşılaşmasının ardından Jorge Jesus tüm takımı orta sahada topladı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla kısa bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından takımına tribünleri alkışlatan Jesus, bu hamlesine ıslık ve yuhalamalarla karşılık alınca adeta çılgına döndü.
Tribünlere tepkisini hareketleriyle gösteren Jesus'un yanına giden Arda Güler hocasını sakinleştirmeye çalıştırırken, tribünlere de sakin olması yönünde bir harekette bulundu.
Yaşanan bu durum tecrübeli çalıştırıcının ülkesi olan Portekiz'de de geniş yer bulurken, olayla alakalı dikkat çeken başlıklar atıldı.
"Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar Jorge Jesus'u kızdırdı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını boşa harcadı."
"Fenerbahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi. Portekizli teknik adam sinirlerine hakim olamadı."
"Takım maç sonunda gösterdikleri destek için taraftarları alkışlarken, Jorge Jesus'u sinirlendiren bir ıslık sesi duyuldu. Jorge Jesus'u tünele yönlendirme görevini ise takımın genç dahisi Arda Güler üstlendi."
"Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jorge Jesus bundan hoşlanmadı. Portekizli teknik adamı sahadan çıkarıp soyunma odasına gönderen genç Fenerbahçeli Arda Güler oldu."