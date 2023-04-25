Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası çılgına dönmüştü! Portekiz Jorge Jesus'u konuşuyor

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray ile olan puan farkını kapatma fırsatını tepen Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ

Sarı-Lacivertliler'de 3-3 sonuçlanan İstanbulspor karşılaşmasının ardından Jorge Jesus tüm takımı orta sahada topladı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla kısa bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından takımına tribünleri alkışlatan Jesus, bu hamlesine ıslık ve yuhalamalarla karşılık alınca adeta çılgına döndü.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

Tribünlere tepkisini hareketleriyle gösteren Jesus'un yanına giden Arda Güler hocasını sakinleştirmeye çalıştırırken, tribünlere de sakin olması yönünde bir harekette bulundu.

Yaşanan bu durum tecrübeli çalıştırıcının ülkesi olan Portekiz'de de geniş yer bulurken, olayla alakalı dikkat çeken başlıklar atıldı.

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