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Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası çılgına dönmüştü! Portekiz Jorge Jesus'u konuşuyor

25.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak zirve ile olan farkı kapatma fırsatını tepen Sarı-Lacivertliler'de alınan bu sonucun yankıları sürüyor. Maçın ardından adeta çılgına dönen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un o halleri ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray ile olan puan farkını kapatma fırsatını tepen Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ

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Sarı-Lacivertliler'de 3-3 sonuçlanan İstanbulspor karşılaşmasının ardından Jorge Jesus tüm takımı orta sahada topladı. Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla kısa bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından takımına tribünleri alkışlatan Jesus, bu hamlesine ıslık ve yuhalamalarla karşılık alınca adeta çılgına döndü.

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRDİ

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Tribünlere tepkisini hareketleriyle gösteren Jesus'un yanına giden Arda Güler hocasını sakinleştirmeye çalıştırırken, tribünlere de sakin olması yönünde bir harekette bulundu.

Yaşanan bu durum tecrübeli çalıştırıcının ülkesi olan Portekiz'de de geniş yer bulurken, olayla alakalı dikkat çeken başlıklar atıldı.

İŞTE O BAŞLIKLAR...

RECORD: FIRSATI BOŞA HARCADI

RECORD: FIRSATI BOŞA HARCADI

"Fenerbahçe taraftarlarından gelen ıslıklar Jorge Jesus'u kızdırdı. Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı ve lider Galatasaray'a yaklaşma fırsatını boşa harcadı."

MAIS FUTEBOL: SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

MAIS FUTEBOL: SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

"Fenerbahçe bu sonuçla birlikte şampiyonluktan daha da uzaklaştı. Maçın sonunda Jesus, oyunculardan taraftarları alkışlamalarını istedi, ancak seyirciler ıslıklarla karşılık verdi. Portekizli teknik adam sinirlerine hakim olamadı."

'GENÇ DAHİ ARDA GÜLER'

'GENÇ DAHİ ARDA GÜLER'

"Takım maç sonunda gösterdikleri destek için taraftarları alkışlarken, Jorge Jesus'u sinirlendiren bir ıslık sesi duyuldu. Jorge Jesus'u tünele yönlendirme görevini ise takımın genç dahisi Arda Güler üstlendi."

A BOLA: JESUS HOŞLANMADI

A BOLA: JESUS HOŞLANMADI

"Beraberliğin ardından taraftarlar takımı ıslıkladı ve Jorge Jesus bundan hoşlanmadı. Portekizli teknik adamı sahadan çıkarıp soyunma odasına gönderen genç Fenerbahçeli Arda Güler oldu."

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