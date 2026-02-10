Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı! "Tam bir skandal: Yazıklar olsun..."

"HAKEMLİĞİMİZİN İFLAS GECESİ"

MUSTAFA ÇULCU: "Ali Şansalan, sahada çıplak gözle göremediğin neyi VAR davetinde ekranda gördün de bu pozisyona penaltı verdin! VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, kısa mesafeden gelen beklenmeyen top kriterleri nedir, Portekizli VAR eğitmeni Capello, senin UEFA'daki VAR çıtan, evrensel kriterlerin ve eğitim kaliten bu mu? Yazıklar olsun. Tam bir skandal.Futbolumuzda hakem tiyatrosu maalesef tüm hızıyla artarak devam ediyor. Serbest vuruşta Asensio senin işaretini beklemeden erken kullandı, hani sarı kart? Topsuz alanda Oosterwolde ve Oğulcan eylem yapıyor. Ne bir ikaz, ne bir kart! Oosterwolde sanki hakemin koruma kalkanı içindeydi. Ali Şansalan sahada yaptıklarını bu görsellikle herkes görüyor, kimse yutmuyor. Zaten Fenerbahçe'nin senin desteğine hiç mi hiç ihtiyacı yok. Geçmişte yapılan eleştirileri tasdik edercesine verdiğin kararları görünce hakemliğimizin iflas gecesi oldu."