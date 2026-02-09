MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jeffrey Epstein 630 milyon dolarlık serveti kime kaldı? Karyna Shuliak detayı

Jeffrey Epstein’ın gizli vasiyet belgesi ortaya çıktı. 630 milyon dolarlık servetini miras alacak 43 ismin yer aldığı belgede, Epstein’ın bu kişilerden biriyle evlenmeyi planladığı detayı dikkat çekti. Sapık iş insanı mirasının büyük kısmını Karyna Shuliak'a bırakmayı planlamıştı.

Jeffrey Epstein 630 milyon dolarlık serveti kime kaldı? Karyna Shuliak detayı

Jeffrey Epstein, 630 milyon dolarlık servetinin kimlere kalacağını gizli bir belgede belirledi. Belgeye göre eski kız arkadaşı Karyna Shuliak, 100 milyon dolar ile birlikte Epstein’a ait tüm mülkleri miras alacaktı. Belgede ayrıca Epstein’ın Shuliak’a 32,73 karatlık bir pırlanta yüzükle evlenme teklif ettiği de yer aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ İHTİMALİ

Adalet Bakanlığı’nın Cuma günü kamuoyuna açıkladığı Epstein dosyaları arasında yer alan bir mali belgede, Epstein’ın hapishanede intiharından iki gün önce imzaladığı el yazısı bir not bulunuyor. Notta, o dönem sevgilisi olan Karyna Shuliak’a “evlilik niyetiyle” 32,73 karatlık bir pırlanta yüzük verdiği yazıyor.

Epstein, ölümünün ardından nişanlısına 100 milyon dolar ve aralarında Manhattan’daki malikanesi, Paris’teki dairesi, New Mexico’daki çiftliği ve ABD Virjin Adaları’ndaki iki özel adasının da bulunduğu tüm evlerini bırakmayı planlamıştı.

Jeffrey Epstein 630 milyon dolarlık serveti kime kaldı? Karyna Shuliak detayı 1

Bu ayrıntılar, Epstein’ın ölümünden sonra 630 milyon dolar değerindeki varlıklarının kimlere dağıtılacağını belirlediği “1953 Trust” (1953 Vakfı) adlı belgede yer alıyor. 1953 Trust henüz yürürlüğe girmedi. “Pour-over trust” olarak tasarlanan bu yapı, Epstein’ın mirasıyla ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra varlıkların dağıtılmasını öngörüyor.

MİRASIN BUGÜNKİ DURUMU

Kamuya açık son mali kayıtlara göre Epstein’ın mirasında Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 127 milyon dolar kaldı. Ölümünden bu yana miras; davalar, alacaklılar ve tazminatlarla gündemde. Epstein’ın istismar mağdurlarına 125 milyon dolar tazminat ödendi; ayrıca vergi, uzlaşma ve diğer giderler için yüz milyonlarca dolar harcandı.

Jeffrey Epstein 630 milyon dolarlık serveti kime kaldı? Karyna Shuliak detayı 2

Bir diş hekimi olan Karyna Shuliak, 1953 Trust’taki en büyük mirasçı konumunda. Epstein’la ölümünden önce konuşan son kişi olduğu biliniyor; intiharından bir gece önce onunla 20 dakikalık, kayda alınmamış bir telefon görüşmesi yaptı.

Jeffrey Epstein 630 milyon dolarlık serveti kime kaldı? Karyna Shuliak detayı 3

EPSTEIN MİRASÇILARI KİMLER?

1953 Trust’ta, Epstein’ın uzun yıllardır avukatlığını yapan Darren Indyke’ye 50 milyon dolar, muhasebecisi Richard Kahn’a ise 25 milyon dolar ayrıldı. Ayrıca İngiliz sosyetik isim Ghislaine Maxwell için 10 milyon dolar, Epstein’ın kardeşi Mark Epstein için çocukları adına 10 milyon dolar yer aldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...
'Yüz naklimin 16. günü!' Son hali gündemde'Yüz naklimin 16. günü!' Son hali gündemde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.