Jeffrey Epstein 630 milyon dolarlık serveti kime kaldı? Karyna Shuliak detayı

Jeffrey Epstein, 630 milyon dolarlık servetinin kimlere kalacağını gizli bir belgede belirledi. Belgeye göre eski kız arkadaşı Karyna Shuliak, 100 milyon dolar ile birlikte Epstein’a ait tüm mülkleri miras alacaktı. Belgede ayrıca Epstein’ın Shuliak’a 32,73 karatlık bir pırlanta yüzükle evlenme teklif ettiği de yer aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ İHTİMALİ

Adalet Bakanlığı’nın Cuma günü kamuoyuna açıkladığı Epstein dosyaları arasında yer alan bir mali belgede, Epstein’ın hapishanede intiharından iki gün önce imzaladığı el yazısı bir not bulunuyor. Notta, o dönem sevgilisi olan Karyna Shuliak’a “evlilik niyetiyle” 32,73 karatlık bir pırlanta yüzük verdiği yazıyor.

Epstein, ölümünün ardından nişanlısına 100 milyon dolar ve aralarında Manhattan’daki malikanesi, Paris’teki dairesi, New Mexico’daki çiftliği ve ABD Virjin Adaları’ndaki iki özel adasının da bulunduğu tüm evlerini bırakmayı planlamıştı.

Bu ayrıntılar, Epstein’ın ölümünden sonra 630 milyon dolar değerindeki varlıklarının kimlere dağıtılacağını belirlediği “1953 Trust” (1953 Vakfı) adlı belgede yer alıyor. 1953 Trust henüz yürürlüğe girmedi. “Pour-over trust” olarak tasarlanan bu yapı, Epstein’ın mirasıyla ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra varlıkların dağıtılmasını öngörüyor.

MİRASIN BUGÜNKİ DURUMU

Kamuya açık son mali kayıtlara göre Epstein’ın mirasında Eylül 2025 itibarıyla yaklaşık 127 milyon dolar kaldı. Ölümünden bu yana miras; davalar, alacaklılar ve tazminatlarla gündemde. Epstein’ın istismar mağdurlarına 125 milyon dolar tazminat ödendi; ayrıca vergi, uzlaşma ve diğer giderler için yüz milyonlarca dolar harcandı.

Bir diş hekimi olan Karyna Shuliak, 1953 Trust’taki en büyük mirasçı konumunda. Epstein’la ölümünden önce konuşan son kişi olduğu biliniyor; intiharından bir gece önce onunla 20 dakikalık, kayda alınmamış bir telefon görüşmesi yaptı.

EPSTEIN MİRASÇILARI KİMLER?

1953 Trust’ta, Epstein’ın uzun yıllardır avukatlığını yapan Darren Indyke’ye 50 milyon dolar, muhasebecisi Richard Kahn’a ise 25 milyon dolar ayrıldı. Ayrıca İngiliz sosyetik isim Ghislaine Maxwell için 10 milyon dolar, Epstein’ın kardeşi Mark Epstein için çocukları adına 10 milyon dolar yer aldı.