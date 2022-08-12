Fenerbahçe maçından sonra ortalık karıştı! ''Balta oyuncular, köy takımı, kafayı yememek elde değil!''

Fenerbahçe'nin Slovacko'yu eleyerek bir üst tura yükselmesi bazı taraftarları mutlu etmedi. Ortaya koyulan oyundan memnun kalmayan taraftarlar Jorge Jesus'u eleştirdi. Spor yazarları tarafından da çok beğenilmeyen Fenerbahçe, şimdiden alarm vermeye başladı.

SPOR YAZARLARINDAN NOTLAR

GÜRCAN BİLGİÇ - MANTIKLI DEĞİL! Ciddi bir skor avantajı ile gittiğin rövanşta, sahaya çıkan takımı isimler veya istikrar üzerinden eleştirmek "mantıklı" değil.

Jesus elbette elindeki kadroyu en ekonomik ve en adil biçimde kullanmak isteyecek.

3-0 biten ilk maçın ardından, sadece turu geçmesi beklenen bir maçı, görmediği, beklentisi olduğu, ne durumda olduklarını bilmek istediği oyuncularla oynaması kadar normal bir şey yok.

Çünkü maçın hikayesinde oyundan ziyade, İstanbul'a az hasarla ve Viyana bileti ile dönmek var.