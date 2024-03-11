Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor mu? Mert Hakan Yandaş ile yaşadıkları sonrası MHK'den hamle geldi...

Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor. Mert Hakan Yandaş'ın tehditlerine kart göstermediği için yoğun tepki alan Sağlam'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği iddia edildi.

"HOCAM DİKKATLİ OL BURADAN ÇIKAMAZSIN"

İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından koşarak hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın" dediği görülmüştü. Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yaratmıştı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Mert Hakan'a herhangi bir kart göstermemişti.

KIZAĞA ÇEKİLİYOR

MHK, Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ı "saha içinde hakem otoritesini koruyamadığı" için kızağa çekiyor.

FIFA KOKARTINI KAYBETMESİ MUHTEMEL

Kadir Sağlam, sezon sonuna kadar görev alamayacak. Bu nedenle önümüzdeki sezon FIFA kokartını kaybetmesi muhtemel.

(Fanatik)

