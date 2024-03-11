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Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor mu? Mert Hakan Yandaş ile yaşadıkları sonrası MHK'den hamle geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 10:52
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Pendikspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanmıştı. Diğer takımların taraftarları ise mücadelenin hakemi Kadir Sağlam hakkında büyük eleştirilerde bulunmuştu. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın kendisine söylediği sözlere kart göstermeyen Kadir Sağlam'ın sezon sonuna kadar hiçbir maçta görev alamayacağı öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın kariyeri bitiyor. Mert Hakan Yandaş'ın tehditlerine kart göstermediği için yoğun tepki alan Sağlam'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceği iddia edildi.

"HOCAM DİKKATLİ OL BURADAN ÇIKAMAZSIN"

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İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından koşarak hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın" dediği görülmüştü. Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yaratmıştı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Mert Hakan'a herhangi bir kart göstermemişti.

KIZAĞA ÇEKİLİYOR

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MHK, Fenerbahçe - Pendikspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ı "saha içinde hakem otoritesini koruyamadığı" için kızağa çekiyor.

FIFA KOKARTINI KAYBETMESİ MUHTEMEL

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Kadir Sağlam, sezon sonuna kadar görev alamayacak. Bu nedenle önümüzdeki sezon FIFA kokartını kaybetmesi muhtemel.

(Fanatik)

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