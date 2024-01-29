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  4. Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu basın toplantısında bir hayli sinirlendi!

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu basın toplantısında bir hayli sinirlendi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Oyuncularım kapasitelerince en iyisini yaptılar. Fenerbahçe’nin ciddi bir gücü var. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Morutan'ın oyundan alınma sorusuna sinirlenen Emre Belözoğlu'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 60’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MORUTAN'I NEDEN OYUNDAN ÇIKARDINIZ?"

Bir gazetecinin kendisine Morutan ilgili bu soruyu sorması üzerine sinirlenen Emre Belözoğlu, "Bazen bir oyuncu değişikliği üzerinden çok fazla yorumlar yüklenebiliyor. Ben istedim, çıkardım! Oyuna yönelik kendimce düşüncelerim var, siz başka bakabilirsiniz." dedi.

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Emre Belözoğlu ankaragücü fenerbahçe morutan süper li
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