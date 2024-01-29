Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Emre Belözoğlu basın toplantısında bir hayli sinirlendi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü’nü sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 60’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MORUTAN'I NEDEN OYUNDAN ÇIKARDINIZ?"

Bir gazetecinin kendisine Morutan ilgili bu soruyu sorması üzerine sinirlenen Emre Belözoğlu, "Bazen bir oyuncu değişikliği üzerinden çok fazla yorumlar yüklenebiliyor. Ben istedim, çıkardım! Oyuna yönelik kendimce düşüncelerim var, siz başka bakabilirsiniz." dedi.

