Fenerbahçe, Mergim Berisha transferini açıkladı

Fenerbahçe, Salzburg'un 23 yaşındaki Alman golcüsü Mergim Berisha'yı resmen açıkladı. Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya bildireceği Avrupa Ligi listesi öncesinde forvet transferine noktayı koydu. Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

RESMEN AÇIKLANDI

Ailemize hoş geldin Mergim Berisha! ???????? pic.twitter.com/AlyAFKL3ZV — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2021

Sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha transferini açıkladı.

11 NUMARALI FORMA

Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek olan Berisha, ''Türkiye'nin en iyi kulübü olan Fenerbahçe'ye transfer olduğum için gurur duyuyorum. Taraftarlarımızın mutluluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım.'' dedi.

SELAHATTİN BAKİ: KOLAY OLMADI

İmza töreninde yer alan yönetici Selahattin Baki ise, "Kolay olmayan transferlerden bir tanesi. Gerçekten kolay olmadı. Kendisiyle konuştuk, projelerimizi anlattık. Onun için zor bir seçim olmadı. Potansiyeli büyük. Yaşının üzerinde kariyer yapmış bir futbolcu. Taraftarın beklediği Fenerbahçe'nin golcüsü hayırlı olsun. Vitor Hocamızın sistemine de uygun, performansıyla taraftarın sevgilisi olacak. Hepimizin isteği, amacı ve motivasyonu bu yönde." ifadelerini kullandı.

U19'DA 'MVP' SEÇİLDİ

Salzburg akademisinde 6 sene geçiren Berisha, kiralandığı FC Liefering ile ilk maçına çıktı. Burada geçirdiği 3 sezonda 41 maça çıkıp 17 gol attı ve 19 yaşında Salzburg'a geri döndü. Berisha, Salzbur gile UEFA Gençlik Ligi'nde ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildiği U19 Şampiyonlar Kupası'nda mücadele etti.

22 GOL, 14 ASİST

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.