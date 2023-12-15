Fenerbahçe'nin 4-0'lık ezici galibiyeti sonrası adeta mest oldular! "Bu yolun sonu final"

"MART'I NİSAN'I GÖRSÜNLER" (UĞUR MELEKE/HÜRRİYET)

Türk futbolunda 2018-22 arası dört sezonluk bir travma dönemimiz oldu. Bu süreçte iki Dünya Kupası kaçırdık, bir Avrupa Şampiyonası’nı da 60 yıllık kupa tarihinin en kötü performansını göstererek bitirdik. Milli takımda Güneş-Kuntz, ligde Pereira-İsmael-Torrent gibi tercihler, Avrupa kupaları performansımıza da yansıdı: Türkiye 30 yıl sonra ilk kez UEFA sıralamasında ilk 20’nin dışını gördü. Geçen sezon Avrupa kupalarında Trabzonspor Şubat’ı, Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor da Mart’ı görmüşlerdi. Aslında bu sezon da normal şartlarda dört takımla Avrupa’da baharı görmeliydik, nüanslarda kaybettik. Fenerbahçe, Trnava kalesini ilk dakikadan itibaren ablukaya aldı. Özellikle Dzeko’nun son dönemde daha fazla derine gelip bir oyun kurucu gibi oynadığının bir kez daha altını çizmek lazım. O derine gelince soldan Ferdi-Tadic-Fred, sağdan Szymanski-İrfan’la hücumda asimetri yaratıyor Fenerbahçe. Genelde de pozisyonları kanatlarda yarattığı dengesizlikle buluyor. Dünkü neticelerin ardından iki takımla yeni yılı görebiliyoruz. Dileğimiz elbette hem Galatasaray’ın, hem de Fenerbahçe’nin Mart’ı-Nisan’ı görmeleri.