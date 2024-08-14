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Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülke puanı sırılamasında tat kaçıran gelişme!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.08.2024 07:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu sonucun ardından ülke puanı sıralamasında bir önümüzde yer alan Çek Cumhuriyetine gün doğdu...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 2-1 yenildiği Fransız ekibi Lille'le rövanşta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, organizasyona veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ÜLKE PUANI NE DURUMDA?

2024-2025 sezonunda Avrupa’da 5 takımımız mücadele ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın henüz maç oynamadığı Avrupa sezonunda, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in aldığı sonuçlar ülke puanına etki etti. Sarı-lacivertlilerin Lille ile berabere kalmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi...

ÇEK CUMHURİYETİNE GÜN DOĞDU

Fenerbahçe'nin beraberliği ile morallerin bozulmasının ardından Slavia Prag'ın da tur atlaması ülke puanında keyifleri kaçırdı. Bu sonuçların ardından Çek Cumhuriyeti puanını 35.750'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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