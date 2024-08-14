Fenerbahçe'nin elenmesinin ardından ülke puanı sırılamasında tat kaçıran gelişme!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 2-1 yenildiği Fransız ekibi Lille'le rövanşta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, organizasyona veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
2024-2025 sezonunda Avrupa’da 5 takımımız mücadele ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın henüz maç oynamadığı Avrupa sezonunda, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in aldığı sonuçlar ülke puanına etki etti. Sarı-lacivertlilerin Lille ile berabere kalmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi...
Fenerbahçe'nin beraberliği ile morallerin bozulmasının ardından Slavia Prag'ın da tur atlaması ülke puanında keyifleri kaçırdı. Bu sonuçların ardından Çek Cumhuriyeti puanını 35.750'ye yükseltti ve 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
89.160
79.106
73.989
71.660
57.879