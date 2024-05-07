Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus çılgına döndü! Rakip takım kulübesine saldırdı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 28. haftasında, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal deplasmanda Al Ahli ile karşı karşıya geldi.

Jesus'un öğrencileri karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılırken ikinci yarıda ilginç bir olay yaşandı.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ!

Al Hilal'in 52. dakikada Mitrovic ile bulduğu gol bir süre VAR tarafından incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından Hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea orta noktayı geçirerek golün geçerli olduğunu işaret etti.

Hakemin golü vermesinin ardından gergin bekleyişi sona eren Jesus, bir anda sinirli bir şekilde rakip yedek kulübesine doğru hareketlendi.

YARDIMCILARI KULÜBEYE GÖTÜRDÜ

Bu esnada deneyimli teknik adamı yardımcıları sakinleştirmekte zorlandı. 69 yaşındaki teknik adam yardımcıları tarafından yedek kulübesine götürülerek sakinleştirildi.

İŞTE O ANLAR...

