Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası yazarlardan dikkat çeken yorum: "Rakiplerin canına okur"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarları mücadelenin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Çok sevdiklerinle" değil doğru oyuncularla sahaya çıkardan kolayca doğruyu buluyorsun. Oyun hızı yükseliyor, pas kalitesi artıyor, akan oyunda goller bulmaya başlıyorsun. Skriniar, Ake, Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood ve Kerem. Bunları yazdıktan sonra gerisine bakacaksın. Sturm Graz; genç, enerjik ancak çok tecrübesiz. Aradaki kalite farkı karşılaşmanın her anında açıkça görüldü. Ön alan presini çok iyi yapan sarı- lacivertliler, rakibin rahat pas yapmasını engelledi. Bir tarafta Kerem diğer tarafta Greenwood, Graz ekibine zor anlar yaşattı. Bakın dün Greenwood'un yüzde 50'sini izlediniz. Güveni kendine geldikçe yakaladığı 1'e 1'lerde neler yapacağını göreceksiniz. Şu anda alışma dönemini geçiriyor. Kondisyon olarak çok iyi durumda değil. Kerem'i Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar istekli ve iyi gördüm. Leao haberlerini duyunca belki de pabucun pahalı olduğunu anlamıştır."
"Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sadece 2-0 kazanmadı; sahaya koyduğu oyunla kalite farkını da net biçimde gösterdi. Skor tabelasında iki gol yazıyordu ama kaçan fırsatlar düşünüldüğünde maç çok daha farklı bitebilirdi. Herhalde sokaktaki herhangi bir Fenerbahçe taraftarına oynaması gereken 11'i sorsanız, hiç düşünmeden bu 11'i sayardı. İsmail Kartal bu kez hiçbir detayı şansa bırakmamış, elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmüştü. Rakibe göre değil, kendi oyununa odaklanan bir Fenerbahçe vardı. Bir hafta önce tur atlanmasına rağmen eleştirilen sarı-lacivertliler, bu kez çok daha organize, çok daha disiplinli ve ne yaptığını bilen bri görüntü çizdi. Kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz Milan Skriniar'dı. Yıldız stoper, maç ilerledikçe adeta devleşti."
"İsmail Kartal'ın Sturm Graz karşısında yaptığı kadro tercihi bence son derece doğruydu. Fenerbahçe, ilk yarıda sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım görüntüsü verdi. İlk 45 dakikanın yıldızı Greenwood oldu. Fiziksel olarak tam hazır olup olmadığını bilmiyoruz ancak yeteneğiyle bunu hissettirmedi. Topla her buluştuğunda fark yarattı ve hücumda takımını sürükledi. İki takım da ceza sahasına çok fazla giremedi. Buna rağmen Fenerbahçe, hücum geçişlerinde daha etkiliydi. Ön alan baskısıyla rakibine alan bırakmadı, savunmada pozisyon vermedi ve topun kıymetini bilen bir oyun ortaya koydu. Özellikle iç sahadaki oyun gücü dikkat çekiciydi. İlk yarıda hem oyunu kontrol eden hem de rakibine neredeyse hiç fırsat tanımayan bir Fenerbahçe izledik. Bu görüntü, sezon öncesi adına oldukça umut vericiydi. İkinci devre oyunu kontrol eden, biraz da geçiş hücumu yakalamaya çalışan bir Fenerbahçe izledik. Pozisyonlar da geldi. Eğer Fenerbahçe 3. golü bulsaydı turu Kadıköy'de geçiyordu. Fakat 2-0 da çok iyi bir skor ve gecenin sonunda Fenerbahçe tur kapısını araladı. Tebrikler Fenerbahçe. Tebrikler İsmail hoca ve futbolculara. Gecenin ön plana çıkan oyuncuları Greenwood, Ake, Skriniar ve Guendouzi oldu. İlk kez 11'de oynayan Greenwood'un golü tamamen kalite işi ve birinci sınıftı."
"Fenerbahçe muazzam seyirci desteğini ve coşkusunu arkasına alarak çok genç ve dinamik rakibi karşısında yüksek oyun kontrolü ve her geçen gün artan ritimli pas trafiği ile başladı. Erken bulduğu gol üzerindeki baskıyı da aldı, daha rahat ve öz güvenli pas yapmasını sağladı. Guendouzi muhteşem bir bağlantı oyuncusu. Kante ile iyi bir ikili oldular. Greenwood'un, Kerem'e attığı uzun ve isabetli ters toplarda Kerem ilk dokunuş ve kontrolleri iyi yapabilmiş olsa daha etkili ve üretken olacak. Ancak tedirgin ve tepki alacağım korkusu onun rahat oynamasını engelliyor. 60'ta o golü atabilse öz güven patlaması yaşayacak eski Kerem çizgine ulaşacaktı"
"Fenerbahçe, Kadıköy'de Sturm Graz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. İlk 20 dakikada çok tempolu bir futbol sergilediler. Talisca ile erken skor avantajı yakalandı. Devre ortasından sonra yüksek tempoda düşüş başladı. Buna rağmen rakibe de tehlikeli atak şansı verilmiyordu. Taktik açıdan geride genişlik bırakmamak doğru bir tercihti. Devre sonunda Greenwood'un mükemmel golüyle fark ikiye çıktı. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı."
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