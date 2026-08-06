Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası yazarlardan dikkat çeken yorum: "Rakiplerin canına okur"

"KADRO TERCİHİ..." (Abdullah Ercan / Takvim)

"İsmail Kartal'ın Sturm Graz karşısında yaptığı kadro tercihi bence son derece doğruydu. Fenerbahçe, ilk yarıda sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım görüntüsü verdi. İlk 45 dakikanın yıldızı Greenwood oldu. Fiziksel olarak tam hazır olup olmadığını bilmiyoruz ancak yeteneğiyle bunu hissettirmedi. Topla her buluştuğunda fark yarattı ve hücumda takımını sürükledi. İki takım da ceza sahasına çok fazla giremedi. Buna rağmen Fenerbahçe, hücum geçişlerinde daha etkiliydi. Ön alan baskısıyla rakibine alan bırakmadı, savunmada pozisyon vermedi ve topun kıymetini bilen bir oyun ortaya koydu. Özellikle iç sahadaki oyun gücü dikkat çekiciydi. İlk yarıda hem oyunu kontrol eden hem de rakibine neredeyse hiç fırsat tanımayan bir Fenerbahçe izledik. Bu görüntü, sezon öncesi adına oldukça umut vericiydi. İkinci devre oyunu kontrol eden, biraz da geçiş hücumu yakalamaya çalışan bir Fenerbahçe izledik. Pozisyonlar da geldi. Eğer Fenerbahçe 3. golü bulsaydı turu Kadıköy'de geçiyordu. Fakat 2-0 da çok iyi bir skor ve gecenin sonunda Fenerbahçe tur kapısını araladı. Tebrikler Fenerbahçe. Tebrikler İsmail hoca ve futbolculara. Gecenin ön plana çıkan oyuncuları Greenwood, Ake, Skriniar ve Guendouzi oldu. İlk kez 11'de oynayan Greenwood'un golü tamamen kalite işi ve birinci sınıftı."