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Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası, Yeraltı dizisindeki oyuncudan şikayetçi oldu

Yeraltı dizisinin oyuncusu 17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası, aynı dizide rol alan Hakan Çelebi'den kızıyla sevgili olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası, Yeraltı dizisindeki oyuncudan şikayetçi oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yeraltı dizisinin Melek’i Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası Ünal Çiftçi, kızının menajeri ve partneri Hakan Çelebi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"RIZAM ALINMADI"

Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendisinden onay alınmadan projelerde çalıştırıldığını ve Yeraltı dizideki partneri Hakan Çelebi’yle de sevgililik yaşadığını öne sürdü.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası, Yeraltı dizisindeki oyuncudan şikayetçi oldu 1

MESAJLARI GÖRDÜ!

İfade tutanağında Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızının OnTalent Menajerlik bünyesinde oyunculuk yaptığını belirterek, kızının WhatsApp yazışmalarında kendisinden 10 yaş büyük bir oyuncuyla sevgili olduklarını gördüğünü iddia etti. Baba Çiftçi, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade ederken, eşiyle evliliklerinin devam ettiğini ancak annenin yaşananlara tepki göstermediğini de öne sürdü. Bunun yanında kızının oyunculuk faaliyetleri için kendi rızasının alınmadığını savunan Ünal Çiftçi, OnTalent Menajerlik'in sahibi Gözde Yılmaz ile ilgili de şikayetçi olduğunu belirtti.

Ülkü Hilal Çiftçi’nin babası, Yeraltı dizisindeki oyuncudan şikayetçi oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
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