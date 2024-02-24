Fenerbahçe'nin golü iptal edildi, ilk yarının bitiş düdüğü çaldı! Sarı-Lacivertli oyuncular hakeme koştu

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken mücadelenin 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Dzeko ile golü buldu.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Sarı-Lacivertli taraftarlar sevinirken Dzeko'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Tadic'in şutunda çizgi üzerinde topa dokunan Edin Dzeko'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

İPTAL VE BİTİŞ DÜDÜĞÜ...

Pozisyonun ardından hakem Cihan Aydın VAR ile konuşurken, golü geçersiz saydı ve ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçeli futbolcular hakemin bu kararına yoğun itirazda bulundu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntünler beIN Sports'tan alınmıştır)

