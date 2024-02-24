SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin golü iptal edildi, ilk yarının bitiş düdüğü çaldı! Sarı-Lacivertli oyuncular hakeme koştu

Fenerbahçe'nin golü iptal edildi, ilk yarının bitiş düdüğü çaldı! Sarı-Lacivertli oyuncular hakeme koştu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 20:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilmişti. İlk yarının son saniyelerinde golü bulan Sarı-Lacivertliler ofsayta takılırken oyunculardan maçın hakemine yoğun itiraz geldi. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken mücadelenin 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Dzeko ile golü buldu.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Screenshot_1

Sarı-Lacivertli taraftarlar sevinirken Dzeko'nun golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Tadic'in şutunda çizgi üzerinde topa dokunan Edin Dzeko'nun vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

İPTAL VE BİTİŞ DÜDÜĞÜ...

2024-2-24_20-4-10

Pozisyonun ardından hakem Cihan Aydın VAR ile konuşurken, golü geçersiz saydı ve ilk yarının bitiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçeli futbolcular hakemin bu kararına yoğun itirazda bulundu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntünler beIN Sports'tan alınmıştır)

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa son dakika fenerbahçe tepki 10 maçı süper li fenerbahçe sahası maçın
En Çok Okunan Haberler
Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Survivor paylaşımı dikkat çekti

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Survivor paylaşımı dikkat çekti

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik! Ortalık bir anda karıştı

Gol iptal edildi, bitiş düdüğü çaldı! F.Bahçe'den tepki

Gol iptal edildi, bitiş düdüğü çaldı! F.Bahçe'den tepki

Takımın en formda ismiydi! F.Bahçe'de sakatlık şoku

Takımın en formda ismiydi! F.Bahçe'de sakatlık şoku

Emre Belözoğlu'ndan maç sonu istifa açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan maç sonu istifa açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.