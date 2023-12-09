Fenerbahçe'nin golünde Amartey kalakaldı, taraftarı çileden çıkardı! Beşiktaş taraftarından büyük tepki

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Haftanın maçında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçerken atılan bu goldeki bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin sol taraftan geliştirdiği atakta Ferdi topu Tadic'e ulaştırırken Sırp oyuncu topu kale önüne yuvarladı bu sırada bir anda hızlanan Dzeko golü kaydederken Amartey'in rakibine izin vermesi Beşiktaşlı taraftarın tepkisini çekti.

İŞTE O POZİSYON...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Yaşanan bu pozisyonun ardından Beşiktaşlı taraftarlar Amartey'e sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.



