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  4. Fenerbahçe'nin golünde Amartey kalakaldı, taraftarı çileden çıkardı! Beşiktaş taraftarından büyük tepki

Fenerbahçe'nin golünde Amartey kalakaldı, taraftarı çileden çıkardı! Beşiktaş taraftarından büyük tepki

09.12.2023 19:43 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken Siyah-Beyazlılar mücadelenin henüz 10. dakikasında kalesinde gördüğü golle rakibi karşısında 1-0 geriye düştü. Atılan gol öncesi Amartey'in Dzeko'yu kaçırması Beşiktaşlı taraftarların tepkisine neden olurken, gol pozisyonu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Daniel Amartey

Daniel Amartey

GNA Gana
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu. Haftanın maçında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçerken atılan bu goldeki bir detay sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin sol taraftan geliştirdiği atakta Ferdi topu Tadic'e ulaştırırken Sırp oyuncu topu kale önüne yuvarladı bu sırada bir anda hızlanan Dzeko golü kaydederken Amartey'in rakibine izin vermesi Beşiktaşlı taraftarın tepkisini çekti.

İŞTE O POZİSYON...

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Yaşanan bu pozisyonun ardından Beşiktaşlı taraftarlar Amartey'e sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.


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