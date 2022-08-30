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Fenerbahçe'nin gözü kulağı Ronaldo transferinde! Taraftarlar çok istiyor...

30.08.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gözler yapılacak forvet transferine çevrildi. Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayı henüz netlik kazanmazken sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Fenerbahçe'nin çok istediği Anthony Martial'in transferi Ronaldo'ya bağlı. İşte o ilginç detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçeli taraftarlar forvet transferini bekliyor. Konyaspor maçında alınan mağlubiyetin ardından taraftarların sabrı bu transfer için tükenmeye başladı. Yıldız bir golcü transfer edilmesini isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Cristiano Ronaldo'ya çevirdi.

MAXI GOMEZ OLMAZSA...

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Fenerbahçe'nin Valencia'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini açıkladı. 26 yaşındaki Maxi Gomez'le de yıllık 2.5 milyon euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Maxi Gomez transferi olmazsa rota Martial'e çevrilecek...

TRANSFER KÖR DÜĞÜM GİBİ!

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Fenerbahçe'nin Martial transferi birçok olaya bağlı. Ronaldo ayrılırsa Martial Manchester United'da kalacak. Ronaldo'nun ayrılmasını bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Martial'ın transfer edilmesini çok istiyor.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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