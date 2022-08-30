Fenerbahçe'nin gözü kulağı Ronaldo transferinde! Taraftarlar çok istiyor...

Fenerbahçeli taraftarlar forvet transferini bekliyor. Konyaspor maçında alınan mağlubiyetin ardından taraftarların sabrı bu transfer için tükenmeye başladı. Yıldız bir golcü transfer edilmesini isteyen sarı-lacivertliler, gözünü Cristiano Ronaldo'ya çevirdi.
Fenerbahçe'nin Valencia'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini açıkladı. 26 yaşındaki Maxi Gomez'le de yıllık 2.5 milyon euro'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Maxi Gomez transferi olmazsa rota Martial'e çevrilecek...
Fenerbahçe'nin Martial transferi birçok olaya bağlı. Ronaldo ayrılırsa Martial Manchester United'da kalacak. Ronaldo'nun ayrılmasını bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Martial'ın transfer edilmesini çok istiyor.
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