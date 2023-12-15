Fenerbahçe'nin grubunda gerçekleşen detay futbolseverleri şaşırttı! Yaşanan bu olay tarihte ilk ve kolay kolay tekrarlanmayacak cinsten

İÇERDE OYNADIKLARI MAÇLARDA 14 GOL

UEFA Konferans Ligi'nde evinde oynadığı 3 maçta toplamda 14 gol atan Nordsjaelland'ın bu performansı dudak uçuklatacak cinsten. Diğer maçlarda kaybettiği puanlardan dolayı gruptan çıkamayan Danimarka temsilcisi, tarihte kolay kolay rastlanmayacak bir olaya imza atmış oldu.