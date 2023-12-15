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Fenerbahçe'nin grubunda gerçekleşen detay futbolseverleri şaşırttı! Yaşanan bu olay tarihte ilk ve kolay kolay tekrarlanmayacak cinsten

15.12.2023 00:18 | Son Güncelleme:
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Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlayıp gruptan çıkamayan ilk takım oldu. Evinde oynadığı maçlarda rakiplerini gole boğan Nordsjaelland, gruptan çıkamayarak büyük bir sürprize imza attı.

Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde bir grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım oldu.

Canlı Skor

GRUPTA 17 GOL ATTILAR

GRUPTA 17 GOL ATTILAR

Fenerbahçe'nin bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu. Genel averajda da lider konumda bulunan Nordsjaelland, 10 puanda kalması sebebiyle gruptan çıkamadı.

Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin bulunduğu H Grubu tamamlandı.

  • 1-) Fenerbahçe - 12 P  (13 GOL ATTI, 11 GOL YEDİ)

  • 2-) Ludogorets - 12 P (11 GOL ATTI, 11 GOL YEDİ)
  • 3-) Nordsjaelland - 10 P (17 GOL ATTI, 7 GOL YEDİ)
  • 4-) Spartak Trnava - 1 P (3 GOL ATTI, 15 GOL YEDİ)

FENERBAHÇE'Yİ 6-1 YENDİLER

FENERBAHÇE'Yİ 6-1 YENDİLER

Kendi evlerinde oynadığı Fenerbahçe maçını 6-1 kazanan Nordsjaelland, grubun son maçında Ludogorets'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak gruptan çıkamadı.

İÇERDE OYNADIKLARI MAÇLARDA 14 GOL

İÇERDE OYNADIKLARI MAÇLARDA 14 GOL

UEFA Konferans Ligi'nde evinde oynadığı 3 maçta toplamda 14 gol atan Nordsjaelland'ın bu performansı dudak uçuklatacak cinsten. Diğer maçlarda kaybettiği puanlardan dolayı gruptan çıkamayan Danimarka temsilcisi, tarihte kolay kolay rastlanmayacak bir olaya imza atmış oldu.

AVRUPA'DA GÜNDEME OTURDU

AVRUPA'DA GÜNDEME OTURDU

Nordsjaelland'ın bu durumu Avrupa basınında kısa süre içinde gündeme oturdu. Nordsjaelland'ın gol sayısını gören taraftarlar, gruptan nasıl çıkamadığını anlayabilmek için araştırmalar yaptı.

LİGDE KÖTÜ GİDİYORLAR

LİGDE KÖTÜ GİDİYORLAR

Kendi liglerinde 17. haftada topladıkları 27 puanla 5. sırada bulunan Nordsjaelland bu yıl beklentileri karşılayamadı. UEFA Konferans Ligi'ne Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Danimarka ekibi, son maçı da kaybedince gruptan çıkamadı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe nordsjaelland s lig 10
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