Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi! Ronaldo krizini Jesus çözüyor... "Görüşmeye hazırım"

SANTOS GÖREVDEN ALINDI

Alınan bu beklenmedik sonuç sonrası Ronaldo gibi bir silahını yedek bırakan ve ardından Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos görevden alınırken, Portekiz Futbol Federasyonu yeni hoca arayışları için kolları sıvadı. İlk olarak gündeme gelen isim Jorge Mourinho olurken, tecrübeli hocanın menajeri Jorge Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu ile bir araya geldi.