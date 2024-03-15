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Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin sebebi Ali Koç'un tribüne gelmesi mi? Sosyal medya bu detayla yıkılıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 08:37
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Sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini elemeyi başarırken sahasındaki 12 maçlık serisi sona erdi. Bu yenilgiyi taraftarlar Ali Koç'un tribüne gelmesine bağladı. Fenerbahçe, Ali Koç'un bu sezon tribünde izlediği ilk maçı kaybetti. Koç, totem nedeniyle maçları stadyumda izlemiyordu.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, iç sahada ilk kez kaybetti. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i konuk eden sarı-lacivertliler, müsabakayı 1-0 kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0’lık galibiyetle tur atladı.

12 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

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2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev’e kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde 3, grup aşamasında ise 3 maç oynarken, toplam 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile oynayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken, evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

ALİ KOÇ'A BAĞLADILAR

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Bu sezon yaptığı totem nedeniyle hiçbir iç saha maçını tribünde izlemeyen Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in maça gelmesi sebebiyle tribünde oturmak zorunda kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin sahadan 1-0 mağlup ayrılmasının ardından sosyal medyada kullanıcılar esprili bir şekilde mağlubiyeti Ali Koç'a bağladı.

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