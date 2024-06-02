SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.06.2024 15:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, İstanbul’a geldi. Tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''yeni evim'' ifadelerine yer verdi.

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu İstanbul’a getirtti. Sarı-lacivertliler dün sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

HELİKOPTERLE AYRILDI

Screenshot_1

Londra’dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden giriş yaptı. Mourinho’yu karşılaşmaya yüzlerce sarı-lacivertli taraftar geldi. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi. Daha sonra kafile helikopterle alandan ayrıldı.

JOSE MOURINHO PAYLAŞTI

Jose Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''yeni evim'' ifadelerine yer verdi.


Canlı Skor

MOURINHO İSTANBUL'DA!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçeli taraftarlar Jose Mourinho paylaşımlarına tepki gösteriyor!

Fenerbahçeli taraftarlar Jose Mourinho paylaşımlarına tepki gösteriyor!

Arda Güler futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

Arda Güler futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı!

Galatasaray'da Erden Timur'un görevi bırakacağı kesinleşti!

Galatasaray'da Erden Timur'un görevi bırakacağı kesinleşti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.