Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilk paylaşım geldi!

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu İstanbul’a getirtti. Sarı-lacivertliler dün sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

HELİKOPTERLE AYRILDI

Londra’dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden giriş yaptı. Mourinho’yu karşılaşmaya yüzlerce sarı-lacivertli taraftar geldi. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi. Daha sonra kafile helikopterle alandan ayrıldı.

JOSE MOURINHO PAYLAŞTI

Jose Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''yeni evim'' ifadelerine yer verdi.