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Fenerbahçe'nin yeni transferi apar topar eski takımına gönderiliyor! Jorge Jesus'un sabrını taşırdı...

25.08.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de taraftarları şaşırtacak bir olay yaşanabilir. Yapılan yeni transferlerin ardından takımı baştan sona yenileyen Jorge Jesus, yapılan bir transferden oldukça rahatsız. Gösterdiği kötü performans nedeniyle memnun kalmayan Portekizli çalıştırıcı, bu ismin apar topar eski takımına geri gönderilmesini talep etti.

Gustavo Henrique

Gustavo Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de 2. Caulker vakası yaşanmak üzere. Yapılan yeni transferden memnun kalmayan Jorge Jesus, bu ismin eski takımına geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

CAULKER DA BÖYLE OLMUŞTU

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Geçtiğimiz sezon, Alanyaspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Caulker, sarı-lacivertli formayı yalnızca 2 ay giyebilmiş ve Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Buna benzer bir olay daha yaşanmak üzere...

YÖNETİMLE GÖRÜŞÜLECEK

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique için takımdan gönderilmesi konusunda rapor veren Jorge Jesus, Avrupa Ligi maçının ardından Ali Koç ile buluşarak bu talebini resmi olarak iletecek.

GUSTAVO HENRIQUE FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Gustavo Henrique fenerbahçe
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