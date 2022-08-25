Fenerbahçe'nin yeni transferi apar topar eski takımına gönderiliyor! Jorge Jesus'un sabrını taşırdı...

Fenerbahçe'de 2. Caulker vakası yaşanmak üzere. Yapılan yeni transferden memnun kalmayan Jorge Jesus, bu ismin eski takımına geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

CAULKER DA BÖYLE OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon, Alanyaspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Caulker, sarı-lacivertli formayı yalnızca 2 ay giyebilmiş ve Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Buna benzer bir olay daha yaşanmak üzere...

YÖNETİMLE GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique için takımdan gönderilmesi konusunda rapor veren Jorge Jesus, Avrupa Ligi maçının ardından Ali Koç ile buluşarak bu talebini resmi olarak iletecek.