Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası camia karıştı! "Şampiyonluğu hak etmiyorlar"

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe 1-0 öne geçtiği Göztepe karşısında mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken lider Galatasaray ile olan puan farkı 9'a yükseldi.
Yaşanan bu durumun ardından camiada tepki sesleri yükselirken spor yazarları da mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Uğur Meleke: "Göztepe, sakat oyuncularının dönüşü ve yeni transferlerinin uyum sağlamasıyla yeniden yükselişe geçerken, Kadıköy'e beş maçlık yenilmezlik serisiyle geldi. İzmir ekibi, Fenerbahçe savunmasını baskıyla zorlarken 76. dakikada Guendouzi'nin hatasını gole çevirdi. Fransız futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği ve Slavia Prag maçlarının ardından üçüncü kez gole neden olan bir hata yaptı. Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın değişikliklerde geç kalması ve Kerem Aktürkoğlu'nun etkisiz performansı dikkat çekti. Kerem, ikinci yarıda 40 dakikalık bölümde denediği 4 pasın hiçbirinde isabet sağlayamadı. Sarı-lacivertlilerde performansıyla öne çıkan tek isim ise Romelu Lukaku oldu. Belçikalı yıldız, hücum bağlantılarında önemli rol oynarken 45. dakikada takımının golünün asistini yaptı." (HÜRRİYET)
Ömer Üründül: "Fenerbahçe dün gece evinde kaybettiği 3 puanla çok önemli bir yara aldı. Belki erken diyecek olanlar var ama bana göre daha 10'uncu haftada lige havlu attı. Fenerbahçe'nin ne yazık ki büyük takım kimliği yok, bir oyun planı yok. Ayrıca genelde ciddi fiziksel yetersizliği var. Bu kötü oyuna rağmen 3 defa farkı 2'ye çıkaracak pozisyonlar kaçtı. Sonunda da Skriniar'ın önemli bir hatasıyla önce skora denge geldi, sonra da kornerden yenik duruma düşüldü. Gelelim Dirk Kuyt'a... İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Kuyt yönetime, "Bana güvenin" demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı. Kuyt mı olacak!" (SABAH)
Abdullah Ercan: "Geçtiğimiz hafta Galatasaray önünde alınan yenilgi ve ardından hafta içinde İsmail Kartal'ın istifasıyla ikinci bir şok yaşayan Fenerbahçe için Göztepe karşılaşması ya diriliş ya da yeni bir kaosa sürüklenme anlamı taşıyordu. Ancak gördük ki Fenerbahçe'de çok değişen bir şey yok. Yine ikinci yarıda sahada olmayan bir Fenerbahçe izledik Göztepe karşısında. Dünkü sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Fenerbahçe sadece bugün 3 puan kaybetmedi aynı zamanda taraftarını da kaybetti. Bence bu maçla birlikte şampiyonluk şansı bitti. Tribünleri dolduran taraftarlar iyi bir skor için takımlarına destek verdi ama karşılığını alamadı." (TAKVİM)
Murat Özbostan: "Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklanması, tribünlerin tepkisi ve oyuncuların etkisiz görüntüsü Kadıköy'de sabrın tükendiğini gösteriyor. Göztepe yenilgisi yalnızca üç puan kaybettirmedi; şampiyonluk umutlarına da ağır bir darbe vurdu. Sorun artık sadece kulübede değil, sahada ve yönetim anlayışında da aranmalı. Kadıköy'de taraftarın beklediği artık yeni bir isim değil, gerçekten değişen bir F.Bahçe! Daha 10. haftada "Yönetim istifa" tezahüratları oluyorsa bu çok acı bir tablodur." (SABAH)
Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'de oyuncuların arasındaki mesafe inanılmaz uzun. Her iki takım da orta alanda herhangi bir engele takılmadan rakip kaleye çok kolay gitti. Gardları düşük iki boksör gibilerdi. Sağlam yumruğu atan maçı kazanacaktı. İlk yumruk Fenerbahçe'den geldi ama maçı nakavt ile Göztepe kazandı. Lukaku istekliydi, derine geldi top aldı, kanatlara açtı, kaleye sırtı dönük iyi pas dağıtımı yaptı. Yüksek iştahla oynayan Oğuz Aydın takımı dikine taşıyan en etkili oyuncuydu. Kerem koşuyor, basıyor, top kazanıyor, top taşıyor... Olması gereken yerde arı gibi ama vız vız vız kovanda bal yok. Fenerbahçe topa daha çok sahip olan taraftı lakin, güçlü oyunu oynayan Göztepe'ydi. Fenerbahçe, Skriniar ve Kerem ile iki eksik oynuyor. Hakem üzerinden okunacak bir maç değildi. Hakem geliştikçe daha da iyi olacak. Maçtan sorunsuz çıktı." (FOTOMAÇ)
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