SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! Sarı-Lacivertliler'e talih kuşu... 407 milyon TL!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! Sarı-Lacivertliler'e talih kuşu... 407 milyon TL!

14.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 2018/19 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu dev kulüpleri peşine takarken, Napoli'nin ardından Ajax'ta Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan ve bu maçlarda gösterdiği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artarak devam ediyor. Yıldız isim için Napoli'nin devreye girdiği bilinirken, İtalyan ekibinin ardından Ajax'ın da Kadıoğlu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı öğrenildi.

REZERVASYON YAPTIRDILAR

REZERVASYON YAPTIRDILAR

23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izlediği bilinen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO 

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO 

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon euro ile kapıyı çalacak olan Ajax, bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor.

FENERBAHÇE TAVİZ VERMEYECEK 

FENERBAHÇE TAVİZ VERMEYECEK 

Ancak Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneği için rakamı 20 milyon euro (407 milyon TL) olarak belirledi. Pazarlık konusunda da taviz vermemeye kararlı. Milli takımda da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Ferdi Kadıoğlu son dakika fenerbahçe sezon

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

F.Bahçe'nin Barçalı yıldızına 1 dakika yetti!

F.Bahçe'nin Barçalı yıldızına 1 dakika yetti!

Kiralık gitmişti dönmüyor... Hem taraftar hem yönetim şaştı kaldı!

Kiralık gitmişti dönmüyor... Hem taraftar hem yönetim şaştı kaldı!

Veda etti, bombaladı! "G.Saray'da coşkumu kaybettim"

Veda etti, bombaladı! "G.Saray'da coşkumu kaybettim"

Zaniolo'nun sözleşmesindeki özel madde aktif oldu!

Zaniolo'nun sözleşmesindeki özel madde aktif oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.