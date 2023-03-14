Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! Sarı-Lacivertliler'e talih kuşu... 407 milyon TL!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan ve bu maçlarda gösterdiği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artarak devam ediyor. Yıldız isim için Napoli'nin devreye girdiği bilinirken, İtalyan ekibinin ardından Ajax'ın da Kadıoğlu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı öğrenildi.
23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izlediği bilinen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.
Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon euro ile kapıyı çalacak olan Ajax, bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneği için rakamı 20 milyon euro (407 milyon TL) olarak belirledi. Pazarlık konusunda da taviz vermemeye kararlı. Milli takımda da forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 1 gol atıp 3 de asist yaptı.