Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! Sarı-Lacivertliler'e talih kuşu... 407 milyon TL!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan ve bu maçlarda gösterdiği performansla takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artarak devam ediyor. Yıldız isim için Napoli'nin devreye girdiği bilinirken, İtalyan ekibinin ardından Ajax'ın da Kadıoğlu için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldığı öğrenildi.