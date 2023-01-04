Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaraylı taraftarları çıldırdı! Derbiye günler kala oldu... Yıldız oyuncudan antrenmanda 6-0 göndermesi

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 17. haftasında perde dün oynanan mücadelelerle açıldı. 17. hafta açılış mücadelesinde Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kalırken, çok tartışılan bir diğer mücadelede Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.