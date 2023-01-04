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  4. Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaraylı taraftarları çıldırdı! Derbiye günler kala oldu... Yıldız oyuncudan antrenmanda 6-0 göndermesi

Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaraylı taraftarları çıldırdı! Derbiye günler kala oldu... Yıldız oyuncudan antrenmanda 6-0 göndermesi

04.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarırken, mücadele öncesi gerçekleştirilen antrenmanda Ferdi Kadıoğlu'nun hareketi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 17. haftasında perde dün oynanan mücadelelerle açıldı. 17. hafta açılış mücadelesinde Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kalırken, çok tartışılan bir diğer mücadelede Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

DERBİ ATEŞİNİ YAKTI 

DERBİ ATEŞİNİ YAKTI 

Bu karşılaşmaya Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla hazırlanan Sarı-Lacivertliler, 18. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesi hata yapmazken, futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu derbi ateşini Ferdi Kadıoğlu yaktı.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI 

ORTALIĞI KARIŞTIRDI 

Antalyaspor maçı hazırlıkları esnasında gerçekleştirilen antrenmandan bir görüntü sosyal medyaya bomba gibi düşerken, Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı hareket çok konuşuldu.

JESUS'TAN 'YASAK' 

JESUS'TAN 'YASAK' 

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularına derbiyle ilgili konuşmasını yasakladığı öğrenilirken. Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu yaptığı hareketle aklının derbide olduğunu gösterdi.

'6' GÖNDERMESİ! 

'6' GÖNDERMESİ! 

Takım koşusu esnasında genç futbolcu parmaklarıyla 6 işareti yaparak derbi öncesi 6-0'lık derbi zaferini hatırlatırken, Ferdi'nin bu hareketi Galatasaray taraftarları tarafından büyük tepki aldı.

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