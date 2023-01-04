Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaraylı taraftarları çıldırdı! Derbiye günler kala oldu... Yıldız oyuncudan antrenmanda 6-0 göndermesi

Süper Lig'de heyecan 17. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 17. haftasında perde dün oynanan mücadelelerle açıldı. 17. hafta açılış mücadelesinde Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kalırken, çok tartışılan bir diğer mücadelede Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmeyi başararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Bu karşılaşmaya Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla hazırlanan Sarı-Lacivertliler, 18. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesi hata yapmazken, futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu derbi ateşini Ferdi Kadıoğlu yaktı.
Antalyaspor maçı hazırlıkları esnasında gerçekleştirilen antrenmandan bir görüntü sosyal medyaya bomba gibi düşerken, Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı hareket çok konuşuldu.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesinde futbolcularına derbiyle ilgili konuşmasını yasakladığı öğrenilirken. Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu yaptığı hareketle aklının derbide olduğunu gösterdi.
Takım koşusu esnasında genç futbolcu parmaklarıyla 6 işareti yaparak derbi öncesi 6-0'lık derbi zaferini hatırlatırken, Ferdi'nin bu hareketi Galatasaray taraftarları tarafından büyük tepki aldı.