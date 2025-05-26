Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa basınında: Jasikevicius göklerde, Guduric, Monaco'nun celladı oldu

MONACO'NIN CELLADI OLDU

L'EQUIPE (Fransa): Monaco, hayalinin eşiğinde başarısız oldu. Fransız ekibi iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Fenerbahçe savunması tarafından bozguna uğratıldı. Son bölümdeki kritik üçlüğüyle işi bitiren Guduric, Monaco'nun celladı oldu.