Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa basınında: Jasikevicius göklerde, Guduric, Monaco'nun celladı oldu

EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 80-71 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertlerin kupa zaferi gerek tüm yurtta gerek de Avrupa'da geniş yankı buldu. Avrupa basını manşetlerine Fenerbahçe'nin tarihi başarısını taşıdı.
Milliyet'in aktradığı habere göre; Avrupa basını Fenerbahçe'yi yere göğe sığdıramadı. İşte o haberlerden bazıları;
L'EQUIPE (Fransa): Monaco, hayalinin eşiğinde başarısız oldu. Fransız ekibi iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Fenerbahçe savunması tarafından bozguna uğratıldı. Son bölümdeki kritik üçlüğüyle işi bitiren Guduric, Monaco'nun celladı oldu.
LE FIGARO (Fransa): Monaco, Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye yenilerek 1993'te Limoges'un ardından Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan ikinci Fransız ekibi olma fırsatını kaçırdı. Türk takımının savunması amansız bir performans sergiledi.
AS (İspanya): Jasikevicius göklerde... Litvanyalı, oyuncu olarak kazandığı dört Euroleague şampiyonluğunun ardından uzun zamandır aradığı hayaline sonunda kavuştu: Kıtanın en üst düzey turnuvasını kazandı.
EFE (İspanya): Fenerbahçe Beko ikinci kez Euroleague şampiyonluğunu kazandı... Oyuncu olarak dört şampiyonluk kazanan Jasikevicius, coach olarak çıktığı altıncı final four'da ilk şampiyonluğunu elde ederek antrenörlük lanetini kırdı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İtalya): Etihad Arena sarı ve laciverte büründü... Fenerbahçe, zorlu ve çekişmeli bir finalin sonunda Monaco'yu yenerek ikinci kez Euroleague'i kazandı. Jasikevicius bunu defansının sayesinde başardı.
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