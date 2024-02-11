Fenerbahçe öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı! Sarı-Lacivertliler Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

Süper Lig'de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zirveyi paylaştığı rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında geriye düşse de skoru 2-1'e getirdi ancak Sarı-Lacivertliler üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray Trendyol Süper Lig'in yeni lideri oldu.

