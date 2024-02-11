Fenerbahçe öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı! Sarı-Lacivertliler Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

Süper Lig'de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zirveyi paylaştığı rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında geriye düşse de skoru 2-1'e getirdi ancak Sarı-Lacivertliler üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray Trendyol Süper Lig'in yeni lideri oldu.
Mücadelede dakikalar henüz 12'yi gösterirken Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Pione Sisto'nun vuruşu kaleci Dominik Livakovic'ten döndü. Antonio Augusto, önünde bulduğu topu bekletmeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının son bölümüne girilirken iki takım arasında tansiyon hayli yükseldi. 45+5. dakikada yaşanan tartışmanın ardından karşılaşmanın hakemi Alanyaspor'da Antonio Augusto ve Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sarı kart gösterdi.
Maçın 47. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya hareketlenen Alexander Djiku, Antonio Augusto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Tadic fırsattan faydalanmayı bildi ve 49. dakikada maça dengeyi getirdi.
İkinci yarıda daha etkili olan Fenerbahçe dakikalar 59'u gösterirken Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.