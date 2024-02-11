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  4. Fenerbahçe öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı! Sarı-Lacivertliler Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

Fenerbahçe öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı! Sarı-Lacivertliler Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı, liderliği Galatasaray'a kaptırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2024 21:02 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmeyi başarsa da üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-2'lik sonuçla 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray ligin yeni lideri oldu.

Süper Lig'de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Zirveyi paylaştığı rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında geriye düşse de skoru 2-1'e getirdi ancak Sarı-Lacivertliler üstünlüğünü koruyamayarak mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı ve karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Başakşehir karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray Trendyol Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Canlı Skor

12'NCİ DAKİKADA ŞOK!

12'NCİ DAKİKADA ŞOK!

Mücadelede dakikalar henüz 12'yi gösterirken Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Pione Sisto'nun vuruşu kaleci Dominik Livakovic'ten döndü. Antonio Augusto, önünde bulduğu topu bekletmeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇTA TANSİYON YÜKSELDİ

MAÇTA TANSİYON YÜKSELDİ

İlk yarının son bölümüne girilirken iki takım arasında tansiyon hayli yükseldi. 45+5. dakikada yaşanan tartışmanın ardından karşılaşmanın hakemi Alanyaspor'da Antonio Augusto ve Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'e sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI!

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI!

Maçın 47. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya hareketlenen Alexander Djiku, Antonio Augusto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi.

TADIC VE GOL!

TADIC VE GOL!

Topun başına geçen Tadic fırsattan faydalanmayı bildi ve 49. dakikada maça dengeyi getirdi.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

İkinci yarıda daha etkili olan Fenerbahçe dakikalar 59'u gösterirken Edin Dzeko'nun kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.

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