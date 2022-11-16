SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Opet'in güzel yıldızı Arina Fedorovtseva'dan dahiyane çözüm! Bakın evlenme tekliflerinden nasıl kaçıyor...

Fenerbahçe Opet'in güzel yıldızı Arina Fedorovtseva'dan dahiyane çözüm! Bakın evlenme tekliflerinden nasıl kaçıyor...

16.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet'in geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız smaçör Arina Fedorovtseva, Rus basınına özel açıklamalarda bulundu. Henüz 18 yaşında olan Fedorovtseva; Türkiye'de yaşadıklarından, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ve Türk erkeklerinden aldığı evlilik tekliflerinden bahsetti. Rus yıldızın aldığı evlilik tekliflerine çözümü ise dikkat çekti...

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arina Fedorovtseva, oyununun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. 18 yaşındaki yıldız smaçör verdiği özel röportajda Türkiye'deki yaşamından bahsetti. Arina Fedorovtseva, Rus basınına yaptığı açıklamalarda Türk erkeklerinden evlilik teklifleri aldığını ve bu teklifleri nasıl önlediğini anlattı.

Rus yıldız, evlilik teklifi almamak için çareyi yüzük takmakta bulduğunu söyledi. İşte başarılı smaçörün açıklamaları...

FENERBAHÇE'NİN RUS YILDIZINDAN FLAŞSÖZLER

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMEMİZ ÇOK ETKİLİ OLDU"

"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMEMİZ ÇOK ETKİLİ OLDU"

"Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok iyi davrandı."

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİSİ"

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİSİ"

"Türkiye'yi tercih etmemdeki en büyük etken ligin çok kaliteli olması. Dünyanın en kaliteli voleybol ligi burada. Mısır'da olsaydı çok düşünmeden Mısır'a da giderdim çünkü oyunumu geliştirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum."

GALATASARAY İTİRAFI

GALATASARAY İTİRAFI

"Türkiye'deki en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. İki takım ve taraftarları arasındaki gerilim korkunç seviyede. normal hayatta Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bölgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iş maça geldiğinde tansiyon çok yüksek. Size bir sır vereyim; bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Kıyafetlerim, diş fırçam, hoparlörüm, kulaklığım, evimdeki mumlar... Her şeyin kırmızısını severdim. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi çünkü Fenerbahçe'deyiz. Kırmızı Galatasaray'dır. Pembeye karşı çok sıcak değildim ama farklı tonlarını giydim ve zamanla çok alıştım. Önce benim tarzım oldu daha sonra da trend haline geldi."

"MAÇ BOYUNCA AYAKTALAR, İNANILMAZ"

"MAÇ BOYUNCA AYAKTALAR, İNANILMAZ"

"Türkiye'de voleybol çok seviliyor. 7 bin kişilik bir salonumuz var ve büyük maçlarda bu sayıdan daha fazlası tribünde oluyor. Sahada takım arkadaşınızı duyamadığınızı düşünün... Maç boyunca ayaktalar, sürekli tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Her voleybolcunun böyle bir atmosferi bir kez yaşamasını isterim. Böyle bir topluluk önünde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar için daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttırıyor."

"AİLEMİN YÜZÜĞÜNÜ TAKMAYA BAŞLADIM"

"AİLEMİN YÜZÜĞÜNÜ TAKMAYA BAŞLADIM"

"Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım. Fenerbahçe'nin medya gününde yüzük parmağımdaydı ve yüzüğü görenler çok üzüldü. Burada çok fazla ilgi görüyorum. Bazen bir arkadaşımla bir yere gidip bir şeyler içmek zor olabiliyor. Her şeye rağmen İstanbul'a neden geldiğimi kendime hatırlatıp oyunuma odaklanıyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sultanlar Ligi arina fedorovtseva fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Arda Turan, İstanbul ekibine teknik direktör oluyor!

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Ünlü hakemin ölümü futbol dünyasını yasa boğdu!

Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.