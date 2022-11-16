Fenerbahçe Opet'in güzel yıldızı Arina Fedorovtseva'dan dahiyane çözüm! Bakın evlenme tekliflerinden nasıl kaçıyor...

Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arina Fedorovtseva, oyununun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkıyor. 18 yaşındaki yıldız smaçör verdiği özel röportajda Türkiye'deki yaşamından bahsetti. Arina Fedorovtseva, Rus basınına yaptığı açıklamalarda Türk erkeklerinden evlilik teklifleri aldığını ve bu teklifleri nasıl önlediğini anlattı.
Rus yıldız, evlilik teklifi almamak için çareyi yüzük takmakta bulduğunu söyledi. İşte başarılı smaçörün açıklamaları...
"Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok iyi davrandı."
"Türkiye'yi tercih etmemdeki en büyük etken ligin çok kaliteli olması. Dünyanın en kaliteli voleybol ligi burada. Mısır'da olsaydı çok düşünmeden Mısır'a da giderdim çünkü oyunumu geliştirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum."
"Türkiye'deki en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. İki takım ve taraftarları arasındaki gerilim korkunç seviyede. normal hayatta Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bölgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iş maça geldiğinde tansiyon çok yüksek. Size bir sır vereyim; bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Kıyafetlerim, diş fırçam, hoparlörüm, kulaklığım, evimdeki mumlar... Her şeyin kırmızısını severdim. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi çünkü Fenerbahçe'deyiz. Kırmızı Galatasaray'dır. Pembeye karşı çok sıcak değildim ama farklı tonlarını giydim ve zamanla çok alıştım. Önce benim tarzım oldu daha sonra da trend haline geldi."
"Türkiye'de voleybol çok seviliyor. 7 bin kişilik bir salonumuz var ve büyük maçlarda bu sayıdan daha fazlası tribünde oluyor. Sahada takım arkadaşınızı duyamadığınızı düşünün... Maç boyunca ayaktalar, sürekli tezahürat yapıyorlar. İnanılmaz. Her voleybolcunun böyle bir atmosferi bir kez yaşamasını isterim. Böyle bir topluluk önünde oynarken siz de voleybolcu olarak onlar için daha çok şey yapmak istiyorsunuz. Bu da oyunun kalitesini arttırıyor."
"Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu yazıyorlar, kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden bu yana çok sayıda evlenme teklifi aldım. Bu teklifler yüzünden ailemin bana verdiği yüzüğü yüzük parmağıma takmaya başladım. Fenerbahçe'nin medya gününde yüzük parmağımdaydı ve yüzüğü görenler çok üzüldü. Burada çok fazla ilgi görüyorum. Bazen bir arkadaşımla bir yere gidip bir şeyler içmek zor olabiliyor. Her şeye rağmen İstanbul'a neden geldiğimi kendime hatırlatıp oyunuma odaklanıyorum."