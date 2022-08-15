Fenerbahçe, Paşa'yı fethetti! Sarı-lacivertliler maçı 6-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu

Fenerbahçe, Kadıköy'deki Ümraniyespor şokunu atmak için Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ligin ilk haftasında Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Kasımpaşa da sarı-lacivertliler karşısında sürpriz bir skor alıp toparlanmanın hedefindeydi. Maçın henüz başında Joshua King ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, oyunun üstünlüğünü eline almıştı. Golden dakikalar sonra kırmızı kart gören Kasımpaşa, tüm kontrolü Fenerbahçe'ye kaptırdı ve karşılaşma 6-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. Valencia'nın 2 gol, 1 asistlik performansı ise göz doldurdu.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, pasında savunma arkasına sarkan Joshua King'e aktardı. Kaleciyi geçen Joshua King topu ağlara gönderdi.

GOLDEN HEMEN SONRA KIRMIZI KART!

Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt 16. dakikada kırmızı kartla oyun dışına alındı. Altay Bayındır'ın pasıyla hareketlenen Valencia, Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından maçın hakemi kırmızı kartına başvurdu.

VALENCIA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Fenerbahçe, 34. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sağ çizgide topla buluşan Lincoln, arka direğe ortasını yaptı. Enner Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

EMRE MOR 3-0 YAPTI

Fenerbahçe 45+3. dakikada Emre Mor ile skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Valencia ortasını yaptı, kale ağzında topa ayak uzatan Emre Mor, durumu 3-0'a getirdi.

VALENCIA ŞOV YAPIYOR!

Fenerbahçe, 58. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 4-0 öne geçti. Orta alanda topu kapan Joshua King, sağ çaprazdaki Valencia'nın önüne bıraktı. Valencia vurunda topu ağlara gönderdi.

ARDA GÜLER SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe'de 86. ve 90+2. dakikada Arda Güler sahneye çıktı. 10 numarayı giydikten sonra gollerini atan genç oyuncu skoru belirledi. 6-0!

ROSSİ İLK KEZ 11'DE DEĞİL

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmada kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, defansta yeni transfer Gustavo Henrique'yi ilk maçta olduğu gibi Attila Szalai'nin yanında görevlendirdi.

Sağ bekte Osayi-Samuel'e güvenen deneyimli hoca, HangiKredi Ümraniyespor maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nu Peres'in yerine sol bekte değerlendirdi. Daha önceki maçlarda sürekli ilk 11'e koyduğu Rossi'ye bu kez görev vermeyen Jesus, bu futbolcunun yerine orta sahada Zajc'ı tercih etti.

Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ferdi'den oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ayrıca Zajc ve Lincoln Henrique'yi sahaya sürdü.

Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta ise Emre Mor, King ve Valencia'ya şans verdi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Lemos, Peres, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma, Burak Kapacak, Rossi ve Serdar Dursun ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE'DE 8 OYUNCU KADRODA YOK

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş, kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları sonrası idmanlarda bireysel çalışmalar yaptıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz kadroda yer bulamadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Berisha ve Nazım Sangare'nin yanı sıra, Kongolu defans oyuncusu Tisserand ile yeni transfer Alioski de kadroya alınmadı.