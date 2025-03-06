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  4. Fenerbahçe-Rangers maçı golle başladı! Kimse ne olduğunu anlamadı... Hakem saatini gösterdi ve golü verdi

Fenerbahçe-Rangers maçı golle başladı! Kimse ne olduğunu anlamadı... Hakem saatini gösterdi ve golü verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.03.2025 21:13
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Rangers karşısında henüz karşılaşmanın 6. dakikasında 1-0 geriye düşerken yenilen gol sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

UEFa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rangers ile karşı karşıya gelirken karşılaşmanın henüz 6. dakikasında gol perdesi açıldı.

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Tüm Maçlar
20:45 45+5'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 2
Rangers FC Rangers FC

Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.

Pozisyonun ardından maçın İspanyol hakemi Gonzalez, saatini gösterdi ve gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler TRT Sport'dan alınmıştır)

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son dakika fenerbahçe gol rangers
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