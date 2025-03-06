Fenerbahçe-Rangers maçı golle başladı! Kimse ne olduğunu anlamadı... Hakem saatini gösterdi ve golü verdi

UEFa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Rangers ile karşı karşıya gelirken karşılaşmanın henüz 6. dakikasında gol perdesi açıldı.
Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.
Pozisyonun ardından maçın İspanyol hakemi Gonzalez, saatini gösterdi ve gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu.
*(Görüntüler TRT Sport'dan alınmıştır)
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