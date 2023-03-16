FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB'nin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe ile Sevilla UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün karşılaşacak. Fenerbahçe Sevilla maçı canlı izle ekranı arama motorlarında araştırılıyor. Jorge Jesus'un muhtemel 11'i merak edilen bir başka konu oldu. Heyecanla beklenen maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Fenerbahçe Sevilla maçının tarihi, saati, kanalı ve Jorge jesus'un muhtemel 11'i...
Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.
Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe, deplasman golü uygulamasının kaldırılması sebebiyle rakibini 2 farklı yenmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia