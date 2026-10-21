Fenerbahçe Slavia Prag karşısında 90'da yıkıldı! İsmail Kartal'a kapıyı gösterdiler: Onunla olmaz

"FENERBAHÇE İÇİN KABUS OLDU"

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe için sonuç kabus oldu. Bu maç için İsmail Kartal'a yapacağım olumsuz bir eleştiri yok. Çünkü değişik bir düzen denedi. Oğuz'u sağ açıkta, Greenwood'u forvet arkası orta sahada oynattı. Ben bunu çok doğru bulmasam da bu iki oyuncudan 11 dakikada iki gol buldu. Bir de Nene'yi oyuna aldıktan bir dakika sonra Nene golü atsa bu da Kartal'ın doğru hamlesi olacaktı. Maalesef futbol biraz da şans istiyor. Bu şoktan sonra ikinci şok da derbi öncesi kadroda alternatifi olmayan tek oyuncu olan Ake'nin sakatlığıydı. Şu da bir gerçek; seviyemizde olmayan bir takım bile bizim takımları zorluyor." [Sabah]