Fenerbahçe Slavia Prag karşısında 90'da yıkıldı! İsmail Kartal'a kapıyı gösterdiler: Onunla olmaz

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında Chobani Stadı’nda Slavia Prag’ı ağırlayan Fenerbahçe, maça fırtına gibi başladı. Oğuz Aydın’ın 4. dakikada attığı ve kulüp tarihine Şampiyonlar Ligi’ndeki en erken gol olarak geçen vuruşunun ardından Mason Greenwood 11. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak 15. dakikada Provod’un golüyle maça ortak olan Çek ekibi, 90. dakikada Kacor’un kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.
Sarı lacivertliler, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Nathan Ake’yi de kaybettiği gecede 3 maç sonunda 2 puanda kaldı ve kalesinde 9 gol gördü.
Son düdüğün ardından tribünlerden İsmail Kartal’a istifa çağrıları yükselirken, Galatasaray derbisi öncesi alınan bu sonuç spor yazarlarının da gündemindeydi. İşte Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından köşe yazarlarının dikkat çeken yorumları...
UĞUR MELEKE: "Yenilen birinci golde Guendouzi’nin net bir hatası var. Sırtı dönük aldığı paslarda Gençlerbirliği ve Slavia önünde benzer hatalar yapması acaba saçının görüşünü kısıtlamasıyla ilgili olabilir mi diye düşünmeye başladım ben artık. Ayrıca sahanın iyilerinden Oğuz’un oyundan erken çıkıp Kerem’in kalması da akıl almaz bir karardı bence. O değişiklikten sonra Slavia Prag’lı futbolcuların puan için daha fazla umutlandığına eminim ben." [Hürriyet]
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe için sonuç kabus oldu. Bu maç için İsmail Kartal'a yapacağım olumsuz bir eleştiri yok. Çünkü değişik bir düzen denedi. Oğuz'u sağ açıkta, Greenwood'u forvet arkası orta sahada oynattı. Ben bunu çok doğru bulmasam da bu iki oyuncudan 11 dakikada iki gol buldu. Bir de Nene'yi oyuna aldıktan bir dakika sonra Nene golü atsa bu da Kartal'ın doğru hamlesi olacaktı. Maalesef futbol biraz da şans istiyor. Bu şoktan sonra ikinci şok da derbi öncesi kadroda alternatifi olmayan tek oyuncu olan Ake'nin sakatlığıydı. Şu da bir gerçek; seviyemizde olmayan bir takım bile bizim takımları zorluyor." [Sabah]
GÜNTEKİN ONAY: "Tuhaf olan şu takımın dayanıklılığı en yüksek oyuncusu 35 yaşındaki Kante... Emektar Fransız maç boyunca çok efor sarfetti, top kazandı, dribbling yaptı, az pas hatasıyla oynadı. Ayrıca Nene asla bu seviyenin oyuncusu değil. Topun rakip yarı alanda Fenerbahçe’de kalmamasının nedenlerinden biri Nene’nin saha içindeki varlığı... Top tutamıyor, ikili mücadelelerde çok kuvvetsiz kalıyor. Asla harika futbol oynayan Oğuz çıkmamalıydı. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Liginde bundan sonraki maçı Liverpool ile... 2-0 öne geçtiğin bir maçta grubun en mütevazı takımlarından birini yenemiyorsan 3 puanı hangi maçta alacaksın?" [Hürriyet]
HALİL ÖZER: "Fenerbahçe’nin artık İsmail hoca ile olmayacağını anlaması için başına kaç tane daha felaket gelmesi gerekir.. Bence dün aldığı beraberlik Aston Villa maçından bile daha ağır bir sonuç. Yani bu hocayla bu işler artık olmuyor. Adam yetersiz ve hocalık yetenekleri eksik. Koskoca kulüp böylesine yoksun bir hocaya bu kadar nasıl bağımlı olabilir. İnanılır gibi değil." [Milliyet]
MUSTAFA ÇULCU: "Korakor mücadelenin olduğu maçtan her ne olursa olsun Fenerbahçe mutlaka 3 puan almak isterken son dakikada Semedo hamlede geç kaldı, Kacor'a vurdurunca bir puanla yetinmek zorunda kaldı. Yazık oldu." [Sabah]
Okuyucu Yorumları 0 yorum