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Fenerbahçe stadının adı ne zaman değişiyor? Uğur Dündar canlı yayında tarih verdi... "Atatürk Stadyumu"

29.11.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının değişmesine dair gelen bir öneriyi duyurmuş, bu paylaşım oldukça ses getirmişti. Uğur Dündar katıldığı bir televizyon programında konuyla alakalı dikkat çeken açıklamada bulunurken, isim değişikliği için tarih verdi. İşte detaylar...

Bu sezona hızlı bir giriş yapan ve FIFA Dünya Kupası arasına 29 puanla Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, stadyum isminin değişiminin gündemde olduğunu söylemiş ve sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Dündar; Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı. Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı..." demişti.

TV 100'de katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'nin gündemine dair konuşan Dündar, en çok merak edilen konulardan olan stat isim değişikliği konusunda da ilk kez konuştu.

"AZİMLİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

"AZİMLİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

"Çok büyük hedeflerimiz var, bütün branşlardaki şampiyonlukları almak istiyor Fenerbahçe, kararlı ve azimli bir şekilde o hedefe doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetin Fener’i olarak bu 100. Yılda iz bırakmak hepimizin ortak dileği ve duygusu."

"RIFAT PERAHYA DİLE GETİRDİ..."

"RIFAT PERAHYA DİLE GETİRDİ..."

"Geçenlerde Fenerbahçe 1907 Derneği 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları da Mustafa Koç, Ali Koç ve saygın kişiler. 30. yılı kutlanırken dernek başkanı Rıfat Perahya, 100. yılda stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesini bir öneri olarak dile getirdi."

"İLK KEZ DİLE GETİRİLMEDİ"

"İLK KEZ DİLE GETİRİLMEDİ"

"Bunun üzerine birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ama çok büyük bir destek geldik muazzam bir destek geldi. Bu, o gece ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Başkanımız Ali Koç'un da ifade ettiği gibi daha önce divan kurulu toplantılarında da dile getirmişti."

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