Fenerbahçe stadının adı ne zaman değişiyor? Uğur Dündar canlı yayında tarih verdi... "Atatürk Stadyumu"

"İLK KEZ DİLE GETİRİLMEDİ"

"Bunun üzerine birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ama çok büyük bir destek geldik muazzam bir destek geldi. Bu, o gece ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Başkanımız Ali Koç'un da ifade ettiği gibi daha önce divan kurulu toplantılarında da dile getirmişti."