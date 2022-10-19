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Fenerbahçe taraftarı büyük tepki göstermişti! Altay Bayındır'ın performansı neden düştü? Sebepleri ortaya çıktı...

19.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sezon başından beri sürekli oynattığı iki isimden biri olan Altay Bayındır, son dönemde yediği gollerle sarı - lacivertli taraftarlardan tepki toplamıştı. Sarı - lacivertlilere imza attığı günden bu yana ilk kez bu denli eleştirilen Bayındır'ın düşüşündeki neden ise merak ediliyordu. Jesus'un savunduğu milli kalecinin düşük formunun altındaki sebepler ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise lider durumda bulunan ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Attila Szalai'yi sezon başından beri her maçta oynattı. Sarı - lacivertlilerin milli file bekçisi, son dönemde yediği gollerle taraftarların tepkisini toplamıştı.

ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI NEDEN DÜŞTÜ?

BU SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

BU SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performanslarla en çok beğeni alan isimler arasında yer alan Altay Bayındır, bu sezona ise kötü bir başlangıç yaptı.

18 MAÇTA 18 GOL YEDİ

18 MAÇTA 18 GOL YEDİ
Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 18 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 18 gol yedi.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

PROTESTO EDİLMİŞTİ
Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan 24 yaşındaki oyuncu, 5-4 kazanılan Karagümrük maçında bir kısım taraftardan ıslıkla protesto edilmişti. Maç sonrasında da eleştirilen Bayındır'a Jorge Jesus destek olmuştu.

"ALTAY'A DESTEK OLUN"

"ALTAY'A DESTEK OLUN"
Taraftara Medipol Başakşehir maçı için çağrıda bulunan Jesus, "Altay'ı tribüne çağırmalarını ve ona destek olmalarını rica ediyorum. Çünkü son oynadığımız maçta bu şekilde olmamıştı. Bu maçta ona destek çıkmalarını rica ediyorum" dedi.

OYUN PLANI İLE BAĞLANTILI

OYUN PLANI İLE BAĞLANTILI
Yediği hatalı gollerle gündeme gelen genç kalecinin formundaki düşüşün teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
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