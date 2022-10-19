Fenerbahçe taraftarı büyük tepki göstermişti! Altay Bayındır'ın performansı neden düştü? Sebepleri ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'de 20 puanla 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise lider durumda bulunan ve gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Attila Szalai'yi sezon başından beri her maçta oynattı. Sarı - lacivertlilerin milli file bekçisi, son dönemde yediği gollerle taraftarların tepkisini toplamıştı.

ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI NEDEN DÜŞTÜ?

BU SEZONA KÖTÜ BAŞLADI Geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performanslarla en çok beğeni alan isimler arasında yer alan Altay Bayındır, bu sezona ise kötü bir başlangıç yaptı.

18 MAÇTA 18 GOL YEDİ Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 18 resmi maça çıkan Altay Bayındır, 18 gol yedi.

PROTESTO EDİLMİŞTİ Bu sezon 8 maçta kalesini gole kapatan 24 yaşındaki oyuncu, 5-4 kazanılan Karagümrük maçında bir kısım taraftardan ıslıkla protesto edilmişti. Maç sonrasında da eleştirilen Bayındır'a Jorge Jesus destek olmuştu.

"ALTAY'A DESTEK OLUN" Taraftara Medipol Başakşehir maçı için çağrıda bulunan Jesus, "Altay'ı tribüne çağırmalarını ve ona destek olmalarını rica ediyorum. Çünkü son oynadığımız maçta bu şekilde olmamıştı. Bu maçta ona destek çıkmalarını rica ediyorum" dedi.