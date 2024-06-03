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  4. Fenerbahçe taraftarı yeni sezonu iple çekiyor! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: 3-4 dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe taraftarı yeni sezonu iple çekiyor! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: 3-4 dünya yıldızı geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 09:09
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Mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimlerden Acun Ilıcalı, katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın sözleri Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Ali Koç'un listesinde yer alan isimlerden Acun Ilıcalı Ekol TV'de katıldığı bir canlı yayında Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun getirilmesinde pay sahibi olan isimlerden Ilıcalı, yaptığı açıklamada 3-4 dünya yıldızının geleceğini dile getirdi.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"KOŞA KOŞA GELİYOR" 

"KOŞA KOŞA GELİYOR" 

"Çok güzel bir duygu. Böyle marka, dünyanın konuştuğu bir ismin Fenerbahçe'yi tercih etmesi büyük bir gurur. bir Fenerbahçeli olarak gurur duydum. Öyle bir kulübüz ki Mourinho koşa koşa geliyor. İkna etmek için hiç zorlanmadık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör. Sadece inandırmak gerekti. Başkanımız bu konuda gerçekten şov yaptı."

"BU FENERBAHÇE'NİN FARKI" 

"BU FENERBAHÇE'NİN FARKI" 

"Dışarıdan da içeriden de elimden geleni yaparım. Şu duyguyu hiçbir şeye değişmem. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar taraftar bugün buraya Fenerbahçe'sine destek vermek için gelmiş. Bir teknik direktöre hoş geldin demek için tribünleri doldurmak Fenerbahçe'nin farkı."

"HOCAMIZ FUTBOLA AŞIK" 

"HOCAMIZ FUTBOLA AŞIK" 

"Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka. Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor."

"MUTLU OLMAYI HAK EDİYOR" 

"MUTLU OLMAYI HAK EDİYOR" 

"Bence bu büyük taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum."

"3-4 DÜNYA YILDIZI GELECEK" 

"3-4 DÜNYA YILDIZI GELECEK" 

"Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün... Bir de bu hoca var."

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transfer Süper Lig Acun Ilıcalı son dakika fenerbahçe
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