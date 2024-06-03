Fenerbahçe taraftarı yeni sezonu iple çekiyor! Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: 3-4 dünya yıldızı geliyor

"KOŞA KOŞA GELİYOR"

"Çok güzel bir duygu. Böyle marka, dünyanın konuştuğu bir ismin Fenerbahçe'yi tercih etmesi büyük bir gurur. bir Fenerbahçeli olarak gurur duydum. Öyle bir kulübüz ki Mourinho koşa koşa geliyor. İkna etmek için hiç zorlanmadık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör. Sadece inandırmak gerekti. Başkanımız bu konuda gerçekten şov yaptı."