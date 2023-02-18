Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı Aubameyang'daydı... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe transfer temaslarını da sürdürürken, şu ana kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir transferleriyle ses getirmeyi başarmıştı.
Son günlerden Sarı-Lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isim, Chelsea'de mutsuz olduğu bilinen ve ayrılması beklenen yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang olurken Fenerbahçeli kurmaylar bu isim için hummalı bir şekilde temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle Aubameyang'dan gelecek iyi haberi beklerken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Joge Jesus'un takımın başına gelmesinden bu yana formayı unutan, ilk yarının son bölümünde kısa sürelerde forma şansı bulabilen Serdar Dursun için çok konuşulacak bir iddia Polonya basınından geldi.
Buna göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna yer verildi. Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtildi.