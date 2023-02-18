Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı Aubameyang'daydı... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!

AUBAMEYANG HEYECANI

Son günlerden Sarı-Lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isim, Chelsea'de mutsuz olduğu bilinen ve ayrılması beklenen yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang olurken Fenerbahçeli kurmaylar bu isim için hummalı bir şekilde temaslarını sürdürüyor.