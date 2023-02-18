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  4. Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı Aubameyang'daydı... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!

Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı Aubameyang'daydı... Serdar Dursun için beklenmedik teklif, anlaşma yakın!

18.02.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus ile bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken, ara transfer döneminde Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir isimleri ile kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-Lacivertliler'de taraftarın gözü kulağı Aubameyang transferindeyken, Polonya basınından beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe transfer temaslarını da sürdürürken, şu ana kadar Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir transferleriyle ses getirmeyi başarmıştı.

AUBAMEYANG HEYECANI

AUBAMEYANG HEYECANI

Son günlerden Sarı-Lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isim, Chelsea'de mutsuz olduğu bilinen ve ayrılması beklenen yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang olurken Fenerbahçeli kurmaylar bu isim için hummalı bir şekilde temaslarını sürdürüyor.

TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

TARAFTAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle Aubameyang'dan gelecek iyi haberi beklerken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

FORMAYI UNUTTU

FORMAYI UNUTTU

Joge Jesus'un takımın başına gelmesinden bu yana formayı unutan, ilk yarının son bölümünde kısa sürelerde forma şansı bulabilen Serdar Dursun için çok konuşulacak bir iddia Polonya basınından geldi.

TEKLİF YAPILDI

TEKLİF YAPILDI

Buna göre; Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

SICAK BAKIYOR

Haberde, Polonya Ligi'nde liderliğini sürdüren Rakow'un takıma kaliteli bir forvet oyuncusu katmak istediği ve Serdar Dursun'un aranan profil olduğuna yer verildi. Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yakın zamanda kulüp değiştirmeye sıcak baktığı belirtildi.

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