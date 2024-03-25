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  4. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sonunda isyan etti! Ligden çekilme konusunda ilk kez konuştu... Galatasaray'a olay sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sonunda isyan etti! Ligden çekilme konusunda ilk kez konuştu... Galatasaray'a olay sözler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 12:31
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı-Lacivertliler'in gündemine dair konuşurken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal açıklamasında ligden çekilme konusuna da değinirken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray için de sert ifadeler kullandı. İşte İsmail Kartal'ın o sözleri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haber Global'e konuşan Kartal, Süper Kupa'nın ertelenme taleplerinin reddine değinirken ligden çekilme konusunda da ilk kez konuştu. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı ezeli rakipleri Galatasaray'a da sert açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
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"NEDEN ISRAR EDİLİYOR?" 

"NEDEN ISRAR EDİLİYOR?" 

"3 günde bir maç oynayacağız. Süper Kupa’yla ilgili bugüne kadar birçok sefer maçın ileri bir tarihe kaydırılması için, her takım da Avrupa’da yer almasından dolayı müracaatlarımız olmuştu. Şu anda Türkiye’yi tek temsil eden Fenerbahçe olarak bu maçın neden Avrupa maçı öncesinde oynatılması ısrar ediliyor, anlamış değilim."

"MİLLİ MAÇTAN FARKI YOK" 

"MİLLİ MAÇTAN FARKI YOK" 

"Sonuç olarak ülke puanı, milli maç gibidir. Türkiye Ligi’nin ikincisi olarak biz Konferans Ligi’ne 3 ön eleme oynayarak katıldık. İkinci takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılması gerekirken, biz bu durumu yaşadık. Şu anda bizim maçların milli maçlardan farkı yok. 4 günde bize iki tane şiddeti yüksek maç oyna diyorlar. Ülke puanı önemsiz mi? Galatasaray’la oynadıktan sonra Yunanistan’a Olympiakos maçına gideceğiz."

"GALATASARAY'IN ERTELENMİŞTİ" 

"GALATASARAY'IN ERTELENMİŞTİ" 

"Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Bizim mücadelemiz bu. Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF’nin bu tutumunu anlamış değilim. Daha önce Galatasaray’ın da Avrupa kupalarında mücadele ettiği zaman birçok kez maçlarının ertelendiğini biliyoruz. Neden bu tarihte oynatmaya çalışıyorlar, anlamış değilim"

"AVRUPA KUPASI KAZANMAK İSTİYORUM" 

"AVRUPA KUPASI KAZANMAK İSTİYORUM" 

"İlk günden bu yana Avrupa’da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, demiştim. Bunun ucu açık. "Biz kupayı alacağız" demek keskin bir konuşmadır. Hayatta keskin konuşmam, yapamama ihtimalinizin olduğu şeylerin sözünü vermemelisiniz. Ben öyle bir insan değilim. Doğruyu söylerim hep. Çeyrek finale kaldık. İki takımı da eledik mi finaldeyiz. Avrupa kupasını kazanarak tarihi kulübümüzün başarılarını taçlandırmak istiyorum. Camianın bir evladı olarak bunu çok istiyorum. Hem lig hem Avrupa’da oynamak da kolay değil. Futbolcular Avrupa maçlarında seyahatlerden de çok zorlanıyor ama inşallah zor da olsa biz gidebildiğimiz yere kadar gidip günün sonunda da kupayı ülkemize getirmek istiyoruz"

"TEK SIKINTI SÜPER KUPA" 

"TEK SIKINTI SÜPER KUPA" 

"Olympiakos köklü bir takım. Yunanistan’da 3-4 büyük kulüpten biri. Önemli oyuncuları var. Kendilerini izlemeye başladık, analizleri yapıyoruz. Turu geçmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii öncelik şu an için Adana Demirspor ve Süper Kupa. Maç maç gideceğiz. Tek sıkıntı 7’sinde oynayacağımız Süper Kupa. Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını beklerdik ama maalesef olmadılar."

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