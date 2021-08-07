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Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe’ye Arsenal’den yıldız savunmacı!

07.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok takımın peşinde olduğu Bursaspor’un yıldız futbolcusunu Fenerbahçe kaptı. Sarı-lacivertli ekibin resmi sitesinden Bursaspor ile anlaşıldığı, futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından imzaların atılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe kadrosuna yıldızları getirmeye devam ediyor. Son olarak sol kanadı güçlendirmek için Bursasporlu futbolcu ile anlaşan sarı-lacivertli ekip, resmi siteden bugün duyuruyu yaptı. Fransa’daki kulüpler dair pek çok takımın peşinde olduğu isim, bu sezon çubuklu formayı giyecek. Öte yandan Mesut Özil’in Arsenal’dan takım arkadaşı olan yıldız bir ismin Fenerbahçe’nin gündemine geldiği iddia edildi.

BURSASPOR’DAN FENER’E YILDIZ İSİM

Kanarya’nın transferleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Koç önderliğinde sarı lacivertli ekip önce işe teknik direktörü değiştirmek ile başlamıştı. Eskiden de Fenerbahçe’yi çalıştıran Vitor Pereira ile anlaşıldı. Pereira kadroyu güçlendirmek için takımda değişiklikler istedi. Fenerbahçe son olarak Bursaspor’da top koşturan sol kanat oyuncu Burak Kapacak ile anlaştı.
Yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü'nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BURAK KAPACAK KİMDİR?

BURAK KAPACAK KİMDİR?
Burak Kapacak, 8 Aralık 1999 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da futbol hayatına başlayan Burak, Altınsaban'da forma giydikten sonra Bursaspor altyapısına katıldı. Altyaş gruplarında öne çıkan genç oyuncu, 2018 yılında Yeşil Beyazlı ekip ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. İlk imzasından beri Bursaspor'un en önemli oyuncuları arasında yer alan 21 yaşındaki oyuncu, tam bir joker. Asıl mevkisi sağ kanat olan Burak, sağ bek ve sol kanat olarak da forma giyebiliyor.
1.80 boyundaki genç oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. Bursaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Burak'ın piyasa değeri ise 1.8 milyon euro. U17'de 3, U19'da 5, U21'de ise 2 maça çıkan genç yetenek, henüz A Milli Takım formasını terletmedi.
Burak Kapacak geçen sezon Bursaspor formasıyla 31 maçta 7 gol, 7 asistlik performans göstermişti.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Bursaspor
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