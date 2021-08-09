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Fenerbahçe transfer haberleri! On numaraya Manchester United’ın yıldızı geliyor

09.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yeni bir orta saha transferi için Manchester United’ın yıldızını gözüne kestirdi. Daha önce de orta saha için kolları sıvayan sarı-lacivertli ekibin 3 isimle yollarını ayıracağı öğrenildi.

Kanarya transfer bombalarına devam ediyor. Teknik adam Vitor Pereira, takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, 10 numaralı mevkiye Manchester United’ın yıldız futbolcusunu istedi. Fenerbahçe İngiliz temsilci ile görüşmelere hemen başladı. Pereira, gözden çıkardığı isimleri de yönetime bildirdi.

FENERBAHÇE’YE MANCHESTER UNİTED’IN YILDIZI GELİYOR

Taraftar, Fenerbahçe’den golcü transferi beklerken, Vitor Pereira’dan sürpriz bir hamle geldi. Fotomaç’ın haberine göre Portekizli teknik direktör 6 tane orta saha oyuncusu olmasına rağmen merkez orta saha için takviye istedi.
Vitor Pereira'nın Sosa, Ozan ve Mert Hakan'ın performansını yeterli bulmadığı öğrenilirken yönetime Manchester United'da forma Brezilyayı Andreas Pereira'yı işaret etti. Pereira'nın bu talebi üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Andreas Pereira için İngiliz devi Manchester United'ın kapısını çaldı.
Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Fenerli yöneticiler, İngilizlerle pazarlıklarını sürdürüyor, Andreas Pereira'nın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

ANDREAS PEREİRA KİMDİR?

ANDREAS PEREİRA KİMDİR?
1 Ocak 1996’da doğan Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira Belçika'da yetişmiş Brezilyalı futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giyen Pereira , 1.78 boyunda, gol şansı yüksek bir orta saha oyuncusu.
Pereira, merkez orta saha ile birlikte 10 numaralı pozisyonda da forma giydi. Bunun yanında, Andreas Pereira 1 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Alt kategorilerde ise 27 kez milli formayla oynadı.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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